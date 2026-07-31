Snapchat no premia los videos creados con IA

La popular red social Snapchat ha puesto fin a la práctica de premiar videos generados enteramente por inteligencia artificial en su sección Spotlight. La plataforma anunció un cambio importante en sus sistemas de recomendación para priorizar la creatividad humana auténtica, un paso crucial para preservar el contenido de autor real en el espacio digital. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la compañía destacó en su blog oficial que la sección Spotlight debe seguir siendo un espacio donde las personas descubren su propio enfoque creativo único, historias personales y momentos de la vida. La dirección cree que existe un valor permanente en fomentar las perspectivas originales creadas y compartidas por humanos.

Las herramientas de inteligencia artificielle no están totalmente prohibidas

Sin embargo, Snapchat ha aclarado que no renuncia por completo a las tecnologías de inteligencia artificial. Los creadores pueden seguir utilizando las herramientas creativas especiales de la plataforma basadas en IA para enriquecer o editar su contenido. La actualización se aplica únicamente a los videos creados de principio a fin por IA y preparados sin intervención humana.

Este cambio se alinea con los esfuerzos más amplios de la empresa para mejorar Spotlight y centrar la atención en publicaciones que muestran la verdadera creatividad humana. En abril de este año, ya se había advertido a los usuarios que verían menos contenido de IA en su feed.

Tendencia global: La lucha contra el "AI slop"

En los últimos tiempos, las críticas hacia el contenido de baja calidad generado de forma automática, conocido bajo el término "AI slop", han aumentado drásticamente. Por ello, muchas grandes empresas tecnológicas están revisando sus políticas, relegando estos materiales en sus algoritmos, introduciendo funciones especiales de denuncia o eliminándolos por completo.

Entre ellas, LinkedIn lanzó un botón que permite a los usuarios etiquetar publicaciones que parecen escritas con la ayuda de IA. Substack ofreció a los lectores una herramienta especial para identificar boletines escritos por IA. Meta también tuvo que enfrentar graves críticas debido a una función en Instagram que permitía modificar fotos de cuentas públicas con IA, lo que la obligó a eliminarla por completo.

YouTube y las medidas de seguridad

Asimismo, YouTube ha intensificado su lucha contra el contenido de IA de baja calidad al aclarar sus reglas de monetización. En consecuencia, se prohibió obtener ingresos de materiales genéricos sin apropiación, así como de videos con personajes generados por IA en temas delicados como la salud y las finanzas.

Además, el mes pasado Snapchat implementó nuevas medidas de control de contenido para proteger a los usuarios menores de edad. De acuerdo con esto, los adolescentes de 13 a 15 años solo pueden compartir sus publicaciones de Spotlight con usuarios a los que están suscritos y con los que mantienen un seguimiento mutuo.