El avión Il-114-300 se somete a pruebas de calor extremo en Uzbekistán

El nuevo avión de pasajeros regional Il-114-300, desarrollado por la Corporación Aeronáutica Unificada (UAC) de Rusia, ha iniciado una nueva e importante fase de certificación. Según Ixbt.com, la aeronave fue enviada a Uzbekistán para someterse a pruebas especiales con el fin de verificar su capacidad operativa en condiciones de clima cálido. Así lo informa Ixbt.com.

Como inicio del programa de pruebas, un prototipo realizó con éxito un vuelo sin escalas desde el aeropuerto de Zhukovski, en la región de Moscú, hasta la ciudad de Bujará. El avión cubrió una distancia de aproximadamente 2730 kilómetros en 6 horas y 15 minutos, llegó a su destino y comenzó los preparativos para la siguiente fase de ensayos.

Las pruebas en Uzbekistán y su objetivo principal

Durante el proceso de pruebas en el territorio de este país, está previsto que el Il-114-300 realice un total de más de 30 vuelos. La tarea principal de los especialistas es confirmar en la práctica que todos los sistemas de la aeronave conservan plenamente su operatividad incluso bajo condiciones de alta temperatura ambiente.

Durante el vuelo, los ingenieros verificarán minuciosamente el funcionamiento de la planta motriz, la aviónica, los sistemas auxiliares y el equipamiento de la cabina de pasajeros. Se prestará especial atención al nivel de carga en los motores, la electrónica y los sistemas de aire acondicionado durante los picos de temperatura.

Certificación y características técnicas del avión

Se señala que las pruebas en clima cálido son una parte obligatoria del programa de certificación. Este proceso es vital para obtener en el futuro el permiso que permita operar la aeronave de forma segura en regiones con altas temperaturas estivales.

El Il-114-300 es un avión turbohélice regional profundamente modernizado, creado por la UAC, que forma parte de la corporación estatal rusa Rostec. Una vez concluidas todas las pruebas, se prevé que este modelo de aeronave sustituya a los modelos obsoletos en las rutas nacionales rusas.

Según sus capacidades técnicas, el nuevo avión puede transportar simultáneamente a 68 pasajeros. Su alcance de vuelo calculado con el número máximo de pasajeros es de 1400 kilómetros.