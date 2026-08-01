¿Aumentan las inversiones de capital de riesgo el fraude en las start-ups

Un nuevo informe publicado por investigadores del Imperial College de Londres y la Emlyon Business School de Francia analizó por qué los casos de fraude son más comunes en las start-ups financiadas con capital de riesgo. Este trabajo científico es de gran importancia porque revela las tendencias de alto riesgo en el mundo tecnológico y la responsabilidad de los inversores en este sentido, informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, los investigadores crearon una base de datos de fundadores de tecnología y empresas perseguidas en casos civiles y penales por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. entre 2000 y 2023. Entre estos se encuentran los delitos de figuras destacadas de los últimos años, como Charlie Javice de la empresa Frank y Do Kwon, fundador de Terraform Labs.

Otro estudio publicado en junio por la Universidad de Toronto analizó 654 casos de fraude abiertos contra start-ups financiadas por fondos de capital de riesgo estadounidenses entre 2000 y 2023. Según el estudio, aunque el fraude es poco frecuente en general, las empresas que recibieron inversión de capital de riesgo se enfrentan a tales acusaciones con más frecuencia que aquellas que operan sin fondos externos.

Expectativas erróneas y el factor de la AI

Tim Weiss, uno de los autores del estudio, señala que las start-ups lanzadas durante periodos de sobrecalentamiento del mercado y control debilitado tienen un 19 % más de probabilidades de incurrir en fraude posteriormente. En su opinión, el problema no radica únicamente en los fundadores, sino también en los inversores que les exigen tasas de crecimiento excesivamente altas.

El entorno actual de las start-ups de AI, que se desarrolla rápidamente, también crea condiciones que inciten a los fundadores a cometer infracciones. Cuanto mayor es la brecha entre las exigencias de los inversores y las capacidades reales de la empresa, más graves se vuelven los problemas.

Las tres etapas del engaño

El estudio explica que, debido a la presión, los fundadores pasan por tres etapas de falsedad: las formas de engaño superficial, reforzado y profundo.

Engaño superficial: Los fundadores ocultan cómo es realmente el éxito de la empresa para hacerlo parecer mucho mejor de lo que es.

Los fundadores ocultan cómo es realmente el éxito de la empresa para hacerlo parecer mucho mejor de lo que es. Engaño reforzado: Preparación de pruebas falsas, contratos y facturas para demostrar las mentiras.

Preparación de pruebas falsas, contratos y facturas para demostrar las mentiras. Engaño profundo: Falsificación total de los indicadores financieros para obligar a los fondos de capital de riesgo a ser engañados.

Según los expertos, tales casos demuestran la necesidad de aumentar la transparencia en el ecosistema de start-ups y fortalecer las auditorías realizadas por los inversores.