SpaceX construirá satélites de IA del tamaño de un Boeing 747

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SpaceX construirá satélites de IA del tamaño de un Boeing 747

SpaceX ha revelado sus planes para crear una flota de centros de procesamiento de datos masivos en la órbita terrestre. Según el proyecto presentado por Elon Musk, la primera generación de "satélites de IA" tendrá aproximadamente 70 metros de largo, lo que equivale al tamaño de un avión Boeing 747. Estos dispositivos están diseñados para realizar cálculos complejos en el espacio. Así lo informa Ixbt.com .

Los nuevos satélites estarán equipados con GPU NVIDIA Rubin de clase empresarial. Según los informes, cada unidad llevará a bordo el equivalente a un rack de servidores GB300 compuesto por 72 GPU. Para controlar el calor generado por sistemas de tan alta potencia, SpaceX planea utilizar un sistema de refrigeración líquida especializado.

Para disipar el calor en el vacío del espacio, cada satélite estará equipado con radiadores desplegables que cubren un área de 110 metros cuadrados. Los expertos creen que es muy probable que se utilice amoníaco en lugar de agua en el sistema, ya que permanece líquido incluso a bajas temperaturas. Una tecnología similar se utiliza actualmente en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Elon Musk señaló que estos satélites tendrán una estructura más simple que las unidades Starlink, ya que no requieren las complejas matrices de antenas necesarias para la comunicación de banda ancha. SpaceX tiene como objetivo comenzar la producción en masa de estos dispositivos de IA en su fábrica de Bastrop, Texas, para finales del próximo año.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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