Computex 2026: Asus presenta los nuevos ROG Ally X20 y portátiles Nvidia RTX Spark

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Computex 2026: Asus presenta los nuevos ROG Ally X20 y portátiles Nvidia RTX Spark

En el Computex 2026, Asus presentó sus dispositivos revolucionarios para juegos portátiles y creadores de contenido. La estrella del evento fue la consola ROG Ally X20 Bundle, dedicada al 20º aniversario de la marca Republic of Gamers. Este dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 7,4 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y 1400 nits de brillo. La consola funciona con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y 24 GB de RAM, y se vende exclusivamente con las gafas virtuales ROG Xreal R1 Edition 20. Así lo informa Ixbt.com .

Otra novedad importante para los jugadores fue el portátil insignia ROG Strix Scar 18. Es el primer portátil de 18 pulgadas del mundo con una pantalla 4K Mini LED que admite una frecuencia de actualización de 240 Hz. En su interior, cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus y una GPU GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB de memoria GDDR7. La potencia total del sistema alcanza hasta 320 W, y se utilizan unidades PCIe 5.0 de hasta 8 TB para el almacenamiento.

Asus también mostró los primeros modelos ProArt P16 y P14 basados en la plataforma Nvidia RTX Spark. Estos portátiles tienen una arquitectura completamente nueva: un procesador Nvidia Grace de 20 núcleos conectado mediante NVLink-C2C a gráficos Blackwell RTX. El sistema cuenta con 128 GB de memoria unificada, proporcionando 1 petaflops de rendimiento de IA. Estos modelos están diseñados para diseñadores profesionales, con pantallas OLED y soporte para lápiz óptico.

Para el segmento masivo, se presentó el Vivobook S16 (S5608) con un chip Qualcomm Snapdragon X. El fabricante afirma que este portátil puede durar más de 25 horas con una sola carga. El dispositivo está equipado con una pantalla OLED de 16 pulgadas, 16 GB de memoria LPDDR5X y un SSD de 512 GB. Con su cuerpo ligero y compacto, este modelo se considera una solución ideal para tareas diarias y trabajo móvil prolongado.

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Abror Shuhratov
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