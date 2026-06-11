Los mercados de tecnología y criptomonedas caen ante el auge de la IPO de SpaceX

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Los mercados de tecnología y criptomonedas caen ante el auge de la IPO de SpaceX

El sector tecnológico y los mercados de criptomonedas están experimentando una fuerte caída debido a las expectativas por la histórica oferta pública inicial (IPO) de SpaceX. Los analistas sugieren que las ventas actuales podrían estar relacionadas con una "contracción de liquidez previa a una mega-oferta". Los inversores están vendiendo masivamente sus activos para liberar capital con el fin de comprar acciones de SpaceX. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Reuters, la demanda para la IPO de SpaceX ha superado los 250.000 millones de dólares, mientras que el objetivo de recaudación es de unos 75.000 millones. El hecho de que la demanda sea cuatro veces mayor que la oferta ha convertido esta operación en una de las más solicitadas en la historia de las colocaciones privadas. Se espera que la valoración de mercado de la empresa alcance aproximadamente 1,8 billones de dólares durante este proceso.

Ante este panorama, el sector tecnológico de EE. UU. ha mostrado una caída significativa, mientras que el mercado de criptomonedas ha perdido más de 180.000 millones de dólares en capitalización durante la última semana. Andri Fauzan Adziima, jefe del departamento de investigación del Bitrue Research Institute, explicó la dinámica actual como una salida temporal de capital de activos de riesgo. Según él, no se trata de una "tendencia bajista" a largo plazo, sino de una rotación de capital a corto plazo antes de una gran IPO.

La principal fuente de ingresos de SpaceX es actualmente la red de internet por satélite Starlink. La empresa también destaca su potencial en los campos de la AI y los "centros de datos espaciales", valorado en decenas de billones de dólares. Mientras tanto, las principales plataformas de intercambio de criptomonedas han lanzado instrumentos derivados vinculados a la valoración de SpaceX, cuyos volúmenes de negociación superaron los 2.100 millones de dólares en los primeros 18 días.

El mercado se encuentra actualmente en un estado de alta volatilidad, donde un solo evento importante está influyendo en la asignación de capital en todo el segmento tecnológico y de criptomonedas. Si las suposiciones de los analistas son correctas, la corrección actual resultará ser una reasignación temporal de liquidez antes de una de las mayores IPO de la historia del mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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