La NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis III

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La NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis III

La NASA ha presentado el plan inicial para la misión Artemis III, programada para mediados de 2027. Según el concepto anunciado, esta misión incluye tres lanzamientos separados y dos acoplamientos en órbita terrestre baja (a una altitud de aproximadamente 463 kilómetros). Así lo informa Ixbt.com .

Inicialmente, está previsto lanzar a órbita una versión de prueba del módulo lunar Blue Moon Mk2 de Blue Origin. Este dispositivo es capaz de permanecer en el espacio hasta 90 días. En la segunda etapa, un cohete SLS transportará la nave Orion con cuatro astronautas a bordo a la órbita. Tras acoplarse con Blue Moon, la tripulación verificará los sistemas de soporte vital y otras funciones del módulo lunar.

En la tercera etapa, una Starship V3 modificada, equipada con un adaptador de acoplamiento especial, se dirigirá a la órbita. La nave Orion se separará del módulo Blue Moon y realizará una maniobra de aproximación con la Starship. Cabe destacar que, durante este proceso, los astronautas no se trasladarán a la nave de SpaceX, sino que probarán la compatibilidad de los sistemas.

Una vez finalizado el programa, la nave Orion regresará a la Tierra con la tripulación y amerizará en el océano Pacífico. Se espera que la duración total de la misión sea de aproximadamente dos semanas. Anteriormente, la NASA había anunciado oficialmente a los miembros de la tripulación que participarán en la misión Artemis III.

NASAArtemis IIIOrionStarshipBlue Origin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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