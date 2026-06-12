Oracle expande sus “nubes de IA”: los ingresos crecieron un 21 por ciento

Oracle ha publicado su informe financiero trimestral. Los ingresos y beneficios de la compañía superaron las expectativas de los analistas, y también se elevó la previsión de beneficios anuales. A pesar de esto, las acciones de la empresa cayeron casi un 10 por ciento en las operaciones bursátiles debido a los planes de recaudar nuevo capital para expandir la infraestructura de IA. Así lo informa Ixbt.com .

Durante el período del informe, los ingresos de Oracle crecieron un 21 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 19.18 mil millones de dólares. El beneficio neto aumentó de 3.43 mil millones de dólares el año pasado a 4.22 mil millones de dólares. La compañía mantuvo su previsión de ingresos para el año fiscal 2027 en 90 mil millones de dólares, pero aumentó el beneficio esperado por acción a 8.05 dólares.

La empresa planea recaudar casi 40 mil millones de dólares mediante la emisión de deuda y acciones para desarrollar la infraestructura de IA. Los gastos de capital aumentaron un 162 por ciento, alcanzando los 55.7 mil millones de dólares. Los inversores expresan preocupación por la estabilidad financiera de un modelo de crecimiento tan masivo. La división de servicios en la nube creció un 47 por ciento hasta los 9.91 mil millones de dólares, mientras que el segmento de infraestructura en la nube alcanzó los 5.8 mil millones de dólares con un crecimiento del 93 por ciento.

Se prestó especial atención al indicador RPO (Remaining Performance Obligation), que creció un 363 por ciento hasta los 638 mil millones de dólares. Según el análisis de Bank of America, más de la mitad de esta suma proviene de contratos con OpenAI. El hecho de que los clientes de Oracle realicen pagos por adelantado por recursos de GPU o proporcionen su propio equipo ayuda a reducir los costos personales de la empresa en la construcción de centros de datos.