Se espera que la salida a bolsa de SpaceX inicie una «segunda era espacial»

La posible salida a bolsa (IPO) de SpaceX es considerada por inversores y fondos de capital riesgo como la mayor oferta pública inicial de la historia. Los participantes del mercado creen que este evento no solo cambiará el estatus de la empresa, sino que también reiniciará la dinámica de toda la industria espacial, que actualmente depende en gran medida del capital privado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Varios inversores de capital riesgo comparan la futura IPO con la salida a bolsa de Netscape en la década de 1990. En aquel entonces, el evento cambió por completo la percepción de la industria de internet y atrajo un flujo masivo de inversiones al sector. Siguiendo esta analogía, la cotización de SpaceX servirá para consolidar el espacio como una clase de activo de inversión independiente.

Según los inversores consultados por Payload, la aparición de una valoración de mercado pública para SpaceX «desbloqueará» el capital de los fondos de riesgo que durante mucho tiempo ha estado inmovilizado esperando liquidez en la empresa privada. Parte de estos fondos podría redirigirse hacia nuevas startups espaciales, desarrolladores de sistemas de cohetes y servicios satelitales.

Además, se espera que la IPO provoque una nueva ola de fundadores: una vez que los empleados de SpaceX cobren sus acciones, tendrán la oportunidad de establecer sus propias empresas. Muchos expertos califican esto como el evento más importante en el sector de la tecnología industrial, ya que la experiencia y el capital de los ingenieros de SpaceX ayudarán a crear un nuevo ecosistema.

Al mismo tiempo, existen preocupaciones de que la dominancia de SpaceX en áreas como lanzamientos de cohetes y comunicaciones satelitales pueda dificultar la financiación para sus competidores directos. Sin embargo, el creciente presupuesto de defensa de EE. UU. para programas espaciales y el aumento de los pedidos gubernamentales están creando una demanda estable para todo el sector.