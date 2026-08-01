Nueva tendencia en Internet: los selfies borrosos de niños se vuelven populares

En los últimos tiempos, está creciendo en las redes sociales la tendencia a compartir fotos accidentales, borrosas y un poco divertidas en lugar de imágenes perfectas. Especialmente los selfies naturales y espontáneos de los niños están despertando un gran interés entre los usuarios.

La propagación de la tendencia Arabia Sauditase debe supuestamente a un incidente insólito ocurrido en la página de la marca « sahabah_abaya ». El selfie borroso de un niño fue publicado por error en la página. Inesperadamente, la foto no fue eliminada y atrajo la atención de los usuarios, y tras su difusión, otras páginas comenzaron a recurrir a este estilo de contenido.

Hoy en día, la naturalidad y las tomas imperfectas despiertan un interés especial en las redes sociales. Algunas marcas utilizan momentos sencillos, casuales y sinceros en sus publicaciones publicitarias en lugar de fotografías profesionales. Este enfoque se explica porque hace que el contenido se sienta más real y cercano a la audiencia.

Los especialistas también señalan que, ante el cansancio de buscar una apariencia « perfecta » en las redes sociales, está aumentando el interés por las fotos naturales y el contenido sin filtros.

Por esta razón, las fotos que antes se consideraban de baja calidad o tomadas por casualidad se han convertido ahora, por el contrario, en un símbolo de sinceridad y naturalidad. Este tipo de contenido con niños despierta un interés especial entre los internautas.