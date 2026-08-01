Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026

Durante la feria Computex 2026 en Taipéi, la presentación pública de Qualcomm fue recordada por un suceso inesperado e interesante. El robot humanoide llamado 4NE-1, desarrollado por NEURA Robotics y construido sobre la plataforma de referencia Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics, cayó repentinamente hacia atrás en el escenario. Este evento inesperado atrajo la atención de los espectadores y usuarios de internet, pero los representantes de la empresa aclararon la situación, informando que todo se realizó de acuerdo con el programa de seguridad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Tom's Hardware, el robot 4NE-1, creado en colaboración entre NEURA Robotics y Qualcomm, entregó con éxito la placa de demostración Dragonwing IQ10 al representante de la empresa durante la presentación. Sin embargo, unos segundos después de entregar el objeto, el robot cayó directamente hacia atrás sin ninguna advertencia externa. Los organizadores intentaron inmediatamente calmar la situación cubriendo el robot con una tela y sacándolo del escenario.

Sistema de seguridad y fallo inesperado

Aunque muchos calificaron este incidente como un fallo técnico o un error de software, según ixbt.com, Qualcomm explicó la verdadera causa del evento. Resulta que el incidente fue causado por una breve pérdida de conexión. La pérdida de señal activó inmediatamente los mecanismos internos de seguridad del robot y el sistema cambió automáticamente al modo de apagado controlado.

Los representantes de la empresa señalaron que lo sucedido no fue un error, sino un proceso de protección planificado de antemano. El robot actuó basándose en un programa especial de «caída segura» para mantener la tolerancia ambiental en situaciones de emergencia y evitar dañar a los humanos. A pesar de que desde el exterior parecía muy extraña y divertida, Qualcomm afirmó que el sistema de seguridad cumplió plenamente su función.

Datos reales para el desarrollo futuro

Este incidente sirve como una experiencia práctica importante para los ingenieros. Los especialistas de Qualcomm destacaron que tales situaciones reales son de gran importancia para mejorar aún más los algoritmos y aumentar la fiabilidad de las plataformas de robótica en el futuro. Para cualquier sistema autónomo, tomar las decisiones correctas en un entorno inesperado y garantizar la seguridad sigue siendo una prioridad.

Cabe recordar que la plataforma Qualcomm Dragonwing IQ10, en la que se basa el robot 4NE-1, tiene un rendimiento de cálculo de aproximadamente 700 TOPS. Esta potente arquitectura ha sido especialmente diseñada para complejos robots humanoides y otros sistemas autónomos que requieren el procesamiento en tiempo real de enormes volúmenes de datos, y se espera que amplíe aún más las capacidades de tales tecnologías en el futuro.