La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »

Una de las publicaciones tecnológicas más conocidas de Rusia, « KodДурова », ha cambiado oficialmente su nombre a « Kod.ру ». Según un comunicado oficial de la redacción, los trabajos en este rebranding a gran escala comenzaron mucho antes de los recientes y convulsos acontecimientos en torno al fundador de Telegram, Pavel Durov. Así lo informa Ixbt.com informa .

En sus etapas iniciales, este proyecto se especializaba principalmente en cubrir noticias relacionadas con « ВКонтакте », la aplicación de mensajería Telegram y el ecosistema TON. Sin embargo, con el tiempo, la línea editorial se ha ampliado considerablemente y hoy en día ofrece a los lectores los acontecimientos más importantes en los campos de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la tecnología financiera y los servicios digitales.

Razones principales del cambio de nombre

Los representantes de la redacción explicaron que el uso del nombre de Pavel Durov en el título del proyecto dejó de corresponder con el contenido real y la orientación de la publicación con el paso del tiempo. La razón es que el empresario nunca tuvo relación con las actividades diarias de este medio de comunicación ni gestionó el proyecto.

A pesar de ello, los periodistas reconocieron que los acontecimientos y circunstancias surgidos recientemente aceleraron el proceso de cambio de nombre. Al mismo tiempo, los expertos destacaron especialmente que un cambio de marca de esta magnitud no se puede llevar a cabo en pocos días y que se trata de un paso a largo plazo y muy meditado.

La decisión del servicio « Litres »

Según la información de Ixbt.com, en el contexto de estos cambios, la gran plataforma de libros rusa « Litres » también introdujo modificaciones en su catálogo. En concreto, el servicio decidió suspender la venta de dos libros biográficos dedicados a la figura de Pavel Durov.

Cabe recordar que a finales de julio, el servicio de supervisión financiera de la Federación de Rusia (Rosfinmonitoring) incluyó al fundador de Telegram, Pavel Durov, en la lista de terroristas y extremistas. Esto fue provocado por una causa penal abierta contra el empresario bajo la acusación de cooperación en actividades terroristas, y se anunció el inicio de un proceso de búsqueda internacional.