Zuckerberg admite errores en la adaptación de Meta a la IA

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, informó a los empleados en un memorando que el gigante de las redes sociales cometió errores al adaptar su fuerza laboral a las demandas de la IA. Zuckerberg está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para reestructurar la organización interna en torno a esta tecnología, lo que refleja una tendencia común entre las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

En el memorando interno, Zuckerberg describió el rápido crecimiento en el sector de la IA y los desafíos provocados por este auge tecnológico. “Dada la complejidad de los cambios, hemos cometido errores y es probable que tales situaciones ocurran en el futuro”, dijo, añadiendo que se centrará en garantizar la máxima estabilidad en futuros cambios organizativos.

“No quiero hacer promesas vacías porque el mundo está cambiando a un ritmo que no podemos controlar”, enfatizó Zuckerberg. También confirmó que Meta no planea nuevos despidos masivos este año. La compañía había despedido previamente al 10% de su fuerza laboral global y reasignado a 7,000 empleados a nuevos roles relacionados con la IA.

Según Zuckerberg, la creación de nuevos puestos clave ayudó a optimizar las estructuras de los equipos. Esto permite que los empleados regresen a sus puestos anteriores si ocurren errores en ciertas áreas. Los representantes de Meta declinaron hacer comentarios sobre el memorando en respuesta a una solicitud de Reuters.