La comunicación espacial se acelera: se crean los satélites Luch-5VM

El sistema de retransmisión Luch, una de las infraestructuras clave que sustentan las actividades espaciales de Rusia, pasa a una nueva etapa. La empresa Reshetnev ha comenzado la creación del segundo y tercer satélite modernizado modelo Luch-5VM con el fin de mejorar aún más el sistema. Así lo anunció en un comunicado oficial la corporación estatal Roskosmos. Esto lo informa Ixbt.com noticia indica.

Este proyecto sirve para mejorar fundamentalmente la calidad de las comunicaciones espaciales. La principal ventaja técnica de los nuevos dispositivos es el aumento significativo de la capacidad de transmisión de su complejo de retransmisión a bordo. Esto permite incrementar el volumen de datos transmitidos desde la órbita a la Tierra y viceversa, así como aumentar la eficiencia general del sistema.

Capacidades técnicas y tareas

El sistema Luch sirve principalmente para establecer comunicaciones en tiempo real e intercambio de datos con naves espaciales de órbita baja. Según ixbt.com, los aparatos modernizados no solo realizarán comunicaciones rápidas, sino también tareas científicas y meteorológicas complejas. En particular, el sistema se encarga de recibir datos de los satélites de Rosgidromet y dirigirlos a los centros de procesamiento.

Además, los aparatos Luch-5VM son de vital importancia en situaciones de emergencia. El sistema también cumple la función de recibir señales de radiobalizas de emergencia provenientes del espacio. Esto sirve como un eslabón fundamental para garantizar la rapidez de las labores de búsqueda y rescate.

En el contexto de Uzbekistán y la región, el desarrollo de tales tecnologías amplía la precisión de los pronósticos meteorológicos y las oportunidades de cooperación internacional en la exploración espacial. Dado que el intercambio de datos meteorológicos se realiza a escala global, los retransmisores modernos aceleran este proceso.

Actualmente, los especialistas de Reshetnev están trabajando en la documentación técnica y los componentes del proyecto. En el futuro, la puesta en órbita de estos satélites estabilizará aún más el sistema de comunicación espacial independiente de Rusia y evitará interrupciones en la transmisión de datos.