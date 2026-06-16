El mercado del almacenamiento de datos sube de precio: escasez de HDD hasta 2028

En el mercado tecnológico global, se espera que el precio de los discos duros (HDD) aumente significativamente y que la escasez de productos persista en los próximos años. Según un informe de la firma de inversión Morgan Stanley, la brecha entre la oferta y la demanda no se cerrará al menos hasta 2028. Esta situación provocará un encarecimiento de los dispositivos de memoria no solo para los grandes clientes corporativos, sino también para los usuarios comunes. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, los fabricantes líderes del sector como Western Digital y Seagate han comenzado a subir gradualmente los precios de sus productos. Los analistas de Morgan Stanley destacan que la demanda anual global de dispositivos HDD está creciendo entre un 40 y un 50 %. El principal motor de este crecimiento es el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y la necesidad de construir enormes centros de datos (Data Centers).

Inteligencia artificial y volumen de datos

Los discos duros mecánicos tienen una mayor capacidad de almacenamiento por unidad de capacidad que otros tipos de soportes de memoria. Por ello, las empresas que trabajan con tecnologías en la nube y modelos de inteligencia artificial aún no pueden prescindir de los HDD. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la capacidad de producción se queda muy atrás respecto a la demanda: el crecimiento anual de la oferta es de solo el 30-35 %.

Es inevitable que esta tendencia tenga un impacto también en el mercado de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que los procesos de digitalización se han activado en nuestro país y que las infraestructuras de servidores locales se están expandiendo, la necesidad de dispositivos HDD seguirá aumentando. El aumento de los precios globales afectará directamente a los costes del sector IT local y de los empresarios dedicados a la venta de componentes informáticos.

Se espera que los precios se dupliquen

Actualmente, el precio por terabyte de capacidad de disco duro se sitúa en un promedio inferior a 15 dólares. Sin embargo, según la investigación de Morgan Stanley, los proveedores planean elevar este indicador a un rango de entre 25 y 30 dólares en los próximos dos o tres años. Esto significa que el precio de los dispositivos de memoria podría casi duplicarse.

Esta situación podría obligar a los usuarios a prestar más atención a soluciones alternativas, específicamente a los dispositivos SSD (Solid State Drive). No obstante, para el almacenamiento a largo plazo (archivado) de volúmenes masivos de datos, el HDD sigue siendo la solución más viable económicamente. Según Ixbt.com, las limitaciones de producción y los problemas en el suministro de materias primas también se incluyen entre los factores que aceleran el aumento de precios.

En conclusión, el mundo tecnológico atravesará un periodo de "escasez de discos" en los próximos cuatro años. Esto impulsará no solo a los ensambladores de computadoras personales, sino también a las empresas que gestionan grandes sistemas de servidores a revisar sus estrategias. El aumento de los costes de almacenamiento de datos, a su vez, podría provocar un encarecimiento de las tarifas de los servicios en la nube.