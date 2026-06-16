La nave Dragon de SpaceX regresa a la Tierra tras su sexto vuelo

·23·Tecnología
La nave Dragon de SpaceX regresa a la Tierra tras su sexto vuelo

La era de las tecnologías reutilizables en la exploración espacial alcanza una nueva etapa. La nave de carga Dragon de SpaceX, tras una colaboración exitosa de 30 días con la Estación Espacial Internacional (ISS), se prepara para finalizar su misión y regresar a la Tierra. Esta nave no solo entregó su carga, sino que demostró una vez más su fiabilidad al completar su sexto viaje al espacio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, la nave Dragon, que voló como parte de la misión de suministro comercial CRS-34, tiene previsto separarse de la estación el martes. Si todos los procesos técnicos transcurren según lo previsto, la nave amerizará en el océano Pacífico, cerca de las costas de California, el miércoles. Esta nave ha participado anteriormente en las misiones CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 y CRS-32, actuando como un «taxi de carga» entre el espacio y la Tierra.

Ventajas de la reutilización

Para esta misión, la nave Dragon fue lanzada el 15 de mayo de este año desde Cabo Cañaveral, Florida, mediante un cohete Falcon 9. Esta tecnología desarrollada por los ingenieros de SpaceX permite reducir significativamente los costes de transporte de carga espacial. Cada regreso exitoso demuestra que el casco y los sistemas internos de la nave están fabricados con materiales extremadamente resistentes.

Cabe destacar que el regreso de la nave Dragon es muy importante para la comunidad científica. A diferencia de las naves de carga rusas como Progress, Dragon no se desintegra en las capas densas de la atmósfera. Las naves Progress son destruidas en la atmósfera tras cumplir su misión y sus restos caen en zonas deshabitadas del océano. Dragon es la única nave de carga capaz de devolver a la Tierra, intactos, los resultados de experimentos científicos y equipos averiados de la ISS.

Actualmente, los especialistas supervisan atentamente la separación de la nave de la estación y el proceso de entrada en la atmósfera. A bordo se encuentran varios cientos de kilogramos de muestras científicas y materiales de investigación que deben ser entregados en la Tierra. Su seguridad depende directamente del funcionamiento preciso del escudo térmico y del sistema de paracaídas.

El éxito de esta misión es el resultado de la colaboración a largo plazo entre SpaceX y la NASA, sirviendo de base para futuros vuelos de larga distancia a Marte y la Luna. Las naves reutilizables no solo son económicas, sino que también ayudan ecológicamente a reducir los desechos espaciales.

SpaceXDragonISSEspacioElon Musk
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Internet de alta velocidad en aviones: Starlink ya instalado en más de 7.000 aeronavesInternet de alta velocidad en aviones: Starlink ya instalado en más de 7.000 aeronavesHoy, 10:59Nuevos torniquetes de nueva generación implementados en el metro de Moscú: comienza la actualización tecnológicaNuevos torniquetes de nueva generación implementados en el metro de Moscú: comienza la actualización tecnológicaHoy, 10:28Ugreen y Honkai: Star Rail presentan un nuevo cargador de 45 WUgreen y Honkai: Star Rail presentan un nuevo cargador de 45 WHoy, 09:59T-Bank lanza su nueva aplicación para usuarios de iOS bajo el nombre de EatsRateT-Bank lanza su nueva aplicación para usuarios de iOS bajo el nombre de EatsRateHoy, 09:53Tecnología moderna con estilo retro: FiiO presenta la radio de bolsillo RR13Tecnología moderna con estilo retro: FiiO presenta la radio de bolsillo RR13Hoy, 09:24Honor X80 Pro Max: brillo de 10 000 nits y batería de 11 000 mAhHonor X80 Pro Max: brillo de 10 000 nits y batería de 11 000 mAhHoy, 09:23
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado