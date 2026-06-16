La era de las tecnologías reutilizables en la exploración espacial alcanza una nueva etapa. La nave de carga Dragon de SpaceX, tras una colaboración exitosa de 30 días con la Estación Espacial Internacional (ISS), se prepara para finalizar su misión y regresar a la Tierra. Esta nave no solo entregó su carga, sino que demostró una vez más su fiabilidad al completar su sexto viaje al espacio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, la nave Dragon, que voló como parte de la misión de suministro comercial CRS-34, tiene previsto separarse de la estación el martes. Si todos los procesos técnicos transcurren según lo previsto, la nave amerizará en el océano Pacífico, cerca de las costas de California, el miércoles. Esta nave ha participado anteriormente en las misiones CRS-22, CRS-24, CRS-27, CRS-30 y CRS-32, actuando como un «taxi de carga» entre el espacio y la Tierra.

Ventajas de la reutilización

Para esta misión, la nave Dragon fue lanzada el 15 de mayo de este año desde Cabo Cañaveral, Florida, mediante un cohete Falcon 9. Esta tecnología desarrollada por los ingenieros de SpaceX permite reducir significativamente los costes de transporte de carga espacial. Cada regreso exitoso demuestra que el casco y los sistemas internos de la nave están fabricados con materiales extremadamente resistentes.

Cabe destacar que el regreso de la nave Dragon es muy importante para la comunidad científica. A diferencia de las naves de carga rusas como Progress, Dragon no se desintegra en las capas densas de la atmósfera. Las naves Progress son destruidas en la atmósfera tras cumplir su misión y sus restos caen en zonas deshabitadas del océano. Dragon es la única nave de carga capaz de devolver a la Tierra, intactos, los resultados de experimentos científicos y equipos averiados de la ISS.

Actualmente, los especialistas supervisan atentamente la separación de la nave de la estación y el proceso de entrada en la atmósfera. A bordo se encuentran varios cientos de kilogramos de muestras científicas y materiales de investigación que deben ser entregados en la Tierra. Su seguridad depende directamente del funcionamiento preciso del escudo térmico y del sistema de paracaídas.

El éxito de esta misión es el resultado de la colaboración a largo plazo entre SpaceX y la NASA, sirviendo de base para futuros vuelos de larga distancia a Marte y la Luna. Las naves reutilizables no solo son económicas, sino que también ayudan ecológicamente a reducir los desechos espaciales.