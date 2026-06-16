Astrobotic presenta el módulo lunar Griffin-1: detalles de la nueva misión

La empresa estadounidense Astrobotic ha completado casi totalmente el ensamblaje de su nuevo módulo de aterrizaje lunar Griffin-1 y se prepara para las pruebas finales. El dispositivo será enviado próximamente al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, donde se someterá a pruebas de resistencia a vibraciones y cargas térmicas. Esta misión es de suma importancia para la empresa, ya que representa la oportunidad de recuperar su reputación tras el fracaso a principios de año. Así lo informa Ixbt.com.

Según información de ixbt.com, el módulo Griffin-1 tiene la capacidad de entregar hasta 650 kg de carga útil a la superficie de la Luna. Según lo previsto, el dispositivo será lanzado en el cuarto trimestre de 2024 mediante el cohete pesado Falcon Heavy de SpaceX. Este será el segundo intento de Astrobotic para lograr un alunizaje suave.

Lecciones aprendidas y actualizaciones técnicas

Cabe recordar que en enero de 2024, la misión del módulo Peregrine-1 terminó en fracaso. En aquel momento, debido a un fallo en una válvula del sistema del motor, el dispositivo perdió su rumbo y no pudo aterrizar en la Luna. En la creación del proyecto Griffin-1, los ingenieros analizaron profundamente este incidente y modernizaron radicalmente el sistema de combustible.

Como cambio principal, se implementó un esquema de reserva compuesto por dos válvulas independientes y diversificadas en lugar de una sola. Representantes de Astrobotic destacan que tal arquitectura excluye totalmente la repetición del problema anterior. Actualmente, casi todos los instrumentos científicos han sido instalados en el módulo; solo el rover lunar FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) se añadirá en Cabo Cañaveral antes del despegue.

Hacia la conquista del polo sur lunar

El rover FLIP fue desarrollado por la empresa Astrolab en solo 18 meses tras la cancelación del proyecto VIPER de la NASA. Este aparato servirá como banco de pruebas tecnológicas para futuros rovers controlados y de transporte de carga. Los especialistas de la NASA consideran la misión Griffin-1 como uno de los pasos más importantes en la colonización del polo sur de la Luna.

Durante la misión, se probarán en la práctica las tecnologías de aterrizaje, los sistemas de comunicación, el control remoto de la robótica y la interconexión de los futuros elementos de la infraestructura lunar. Además, la reciente adquisición de Astrobotic por parte de Voyager Technologies ha aumentado el interés en el proyecto. Los nuevos propietarios ven esta misión como parte de una estrategia para asegurar la presencia humana permanente en la Luna.

Si la misión Griffin-1 concluye con éxito, se convertirá en uno de los aparatos comerciales más grandes enviados a la superficie del satélite terrestre. Esto sería un paso gigante no solo para la astronáutica privada, sino también para la comunidad científica internacional, sirviendo de base para la construcción de bases permanentes en la Luna en el futuro.