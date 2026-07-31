Una avispa ladrona de carne asombra a Internet (vídeo)

Una situación insólita registrada en China ha generado un intenso debate en las redes sociales. En las imágenes, una avispa se posa sobre un trozo de carne, corta cuidadosamente un pequeño fragmento y se lo lleva volando.

En el vídeo viral, el insecto primero roe atentamente la carne para separar una porción que pueda soportar. A continuación, sujetando firmemente su botín, se eleva por los aires y desaparece de la vista.

Los expertosafirman que este tipo de comportamiento no es inusual para ciertas especies de avispas. Pueden recolectar alimentos ricos en proteínas para alimentar a sus larvas o construir sus nidos. Por lo tanto, recortar pequeños trozos de carne es un proceso natural.