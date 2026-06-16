La compañía china Honor continúa revelando detalles sobre su nuevo smartphone ultra resistente, el Honor X80 Pro Max. Se espera que este dispositivo, cuya presentación oficial está prevista para el 22 de junio, establezca nuevos estándares en el mercado móvil actual, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su robustez física. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo modelo ha obtenido la certificación SGS Gold Label Five-Star. Esto significa que el smartphone sigue funcionando sin daños incluso tras caer desde una altura de 3 metros sobre una superficie dura. Este nivel de resistencia prolonga significativamente la vida útil del dispositivo en el uso diario y protege a los usuarios de roturas accidentales.

Capacidades de pantalla y potencia técnica

El Honor X80 Pro Max está equipado con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas y una resolución de 2788 × 1280 píxeles. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz, lo que garantiza una interfaz fluida y una imagen de calidad. Además, gracias a la tecnología PWM con una frecuencia de 3840 Hz, el parpadeo de la pantalla es casi imperceptible, evitando la fatiga ocular.

Otro aspecto sorprendente del smartphone es su brillo. Se ha informado que el brillo local máximo de la pantalla alcanza los 10 000 nits. Este valor permite leer cómodamente la información en pantalla incluso en los días más soleados. El dispositivo está basado en el último procesador Snapdragon 6 Gen 5 de Qualcomm.

Autonomía y carga

Una de las principales ventajas del nuevo modelo es su enorme batería. Los ingenieros de Honor han logrado instalar una batería con una capacidad de 11 000 mAh. Se trata de una cifra récord para los smartphones modernos, lo que permite al usuario no preocuparse por la carga durante varios días.

Al mismo tiempo, para que la carga de una batería de tal magnitud no requiera mucho tiempo, se ha implementado una tecnología de carga rápida de 90 W. Teniendo en cuenta la popularidad de la marca Honor en el mercado de Uzbekistán, este modelo sin duda despertará un gran interés entre los usuarios que valoran la durabilidad y una batería de larga duración.

Por el momento, no se ha revelado el precio del dispositivo ni la fecha de lanzamiento en los mercados internacionales, pero la presentación oficial del 22 de junio aclarará todas las dudas.