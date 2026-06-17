Un tribunal de San Francisco rechaza la demanda de xAI contra OpenAI

Un tribunal federal de San Francisco ha rechazado definitivamente la demanda presentada por xAI, la empresa de Elon Musk, contra OpenAI. Este conflicto estaba relacionado con el robo de secretos tecnológicos utilizados en el desarrollo del chatbot Grok. Según la decisión del tribunal, las acusaciones presentadas por xAI carecen de pruebas suficientes y se ha limitado el derecho a presentar nuevas demandas sobre este asunto. Así lo informa Ixbt.com.

El juez Lin emitió su decisión « with prejudice » (sin posibilidad de reapertura). Esto significa que xAI ya no puede demandar a OpenAI basándose en estos mismos argumentos. Durante el proceso, xAI no pudo demostrar que OpenAI hubiera obtenido información confidencial a través de su antiguo ingeniero Xuechen Li. Asimismo, no se presentó ninguna prueba de que los empleados de OpenAI estuvieran al tanto del presunto robo de datos.

Secretos tecnológicos y proceso de contratación

El centro de la disputa fue una entrevista de trabajo realizada con el ingeniero Xuechen Li. Según la demanda de xAI, el ingeniero discutió detalles internos y métodos de entrenamiento del modelo Grok 4 durante sus conversaciones con representantes de OpenAI. Sin embargo, el juez calificó tales conversaciones como una práctica estándar. Se subrayó que discutir la experiencia laboral previa de un candidato no puede considerarse una violación de secretos comerciales.

En opinión del juez Lin, si tales conversaciones se consideraran ilegales, podría suponer un riesgo jurídico para cualquier empresa en el mercado tecnológico. Esto podría afectar negativamente a la movilidad del talento y a la competencia en el sector. Por su parte, los representantes de OpenAI afirmaron que no necesitaban las tecnologías de xAI y que la empresa competidora estaba perdiendo su posición.

Otra derrota para Elon Musk

Esta decisión es la segunda gran derrota de Elon Musk en sus batallas judiciales contra OpenAI en las últimas semanas. Anteriormente, un tribunal federal de Oakland también había rechazado otra demanda de Musk por 150.000 millones de dólares. En aquel entonces, el empresario acusaba a OpenAI de haberse desviado de su misión inicial sin fines de lucro.

No obstante, aún continúa un proceso judicial independiente relacionado con el ingeniero Xuechen Li. El propio ingeniero ha negado todas las acusaciones. Según ixbt.com, esta decisión judicial se considera un precedente importante para el mercado de la AI. A partir de ahora, el traslado de especialistas a empresas competidoras y la discusión de su experiencia se consideran legales, a menos que se demuestre un robo directo.

Esta decisión también es interesante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que define las reglas de competencia entre los mayores gigantes de la AI del mundo. Esta lucha entre OpenAI y xAI ha demostrado una vez más lo compleja que es la protección de la propiedad intelectual en el campo de la inteligencia artificial.