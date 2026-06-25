Amazon destina 13.000 millones de dólares para infraestructura de AI en la India

El gigante tecnológico estadounidense Amazon ha anunciado una inversión adicional de 13.000 millones de dólares para ampliar el ecosistema de inteligencia artificial (AI) y tecnologías de nube en la India. Estos fondos se destinarán al desarrollo de la infraestructura digital del país para 2030. Esta decisión se tomó tras una reunión entre el CEO de Amazon, Andy Jassy, y el Primer Ministro de la India, Narendra Modi. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El nuevo paquete de inversión servirá principalmente para aumentar la capacidad de los centros de datos (data-center) de la división Amazon Web Services (AWS) en las ciudades de Mumbai y Hyderabad. Este es el tercer compromiso financiero importante de Amazon en los últimos tres años. El monto total de las inversiones planeadas por la compañía en la India alcanza ahora los 48.000 millones de dólares.

La carrera tecnológica global y el papel de la India

Este paso de Amazon demuestra que la competencia entre los gigantes tecnológicos globales para convertir a la India en un centro de inteligencia artificial se está intensificando. Anteriormente, Microsoft anunció 17.500 millones de dólares para 2029, y Google 15.000 millones de dólares para su hub de AI e infraestructura. El gobierno indio también atrae activamente inversiones mediante la implementación de incentivos fiscales para los proveedores de servicios de nube extranjeros.

Según los expertos, tales inversiones masivas no solo implican la construcción de nuevos edificios, sino que también contemplan costos operativos a largo plazo y la creación de empleos de alta tecnología. Con su enorme población y una economía digital en rápido crecimiento, la India se está convirtiendo en el lugar ideal para la infraestructura de computación necesaria para impulsar los productos de AI.

Expansión de la red logística y de venta minorista

Sin limitarse solo a las tecnologías de nube, Amazon también está fortaleciendo su propia red de venta minorista y logística interna. La empresa planea abrir más de 20 grandes centros de clasificación y más de 100 puntos de entrega este año. Además, se espera que el servicio de entrega rápida Amazon Now comience a operar en más de 300 ciudades y localidades del país.

En este sentido, Amazon mantiene una lucha seria con competidores locales e internacionales. En el segmento del comercio rápido, las siguientes empresas son los principales rivales :

Blinkit (servicio propiedad de Eternal) ;

el proyecto Instamart de Swiggy ;

la startup Zepto ;

Flipkart (gigante perteneciente a Walmart).

Cabe mencionar que Flipkart, por su parte, tiene como objetivo abrir 1.500 pequeños centros logísticos en todo el país para finales de 2026. Las nuevas inversiones realizadas por Amazon permitirán a la empresa consolidar su posición en esta feroz competencia.