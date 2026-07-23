Samsung presenta la nueva generación de relojes inteligentes Galaxy Watch 9: las principales novedades

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha presentado oficialmente su nueva generación de relojes inteligentes, el modelo Galaxy Watch 9. Este dispositivo ha sido mejorado significativamente, no solo en diseño, sino también en capacidades técnicas internas y funciones de AI. Según Ixbt.com, el nuevo reloj ofrece indicadores más precisos para el control de la salud del usuario. Así lo informa Ixbt.com informa .

El Galaxy Watch 9 se lanza, como es tradición, en cajas de aluminio de 40 mm y 44 mm. Aunque el aspecto exterior no ha cambiado, la compañía decidió renovar las correas. Ahora están fabricadas en silicona suave con una estructura transpirable, lo que evita molestias durante un uso prolongado. El peso del dispositivo varía de 31,5 gramos a 34 gramos según el tamaño, lo que lo hace muy ligero para el uso diario.

Pantalla y potencia técnica

Uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es su brillo. La pantalla Super AMOLED está protegida por cristal de zafiro y su brillo máximo alcanza los 3000 nits. Esto permite leer la información fácilmente incluso bajo la luz directa del sol. El dispositivo integra el procesador insignia Snapdragon Wear Elite, respaldado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

También se han observado mejoras en la eficiencia energética. La versión de 44 mm está equipada con una batería de 445 mAh, mientras que el modelo más pequeño tiene una capacidad de 390 mAh. El fabricante afirma que el reloj puede funcionar hasta 40 horas de forma autónoma con la función Always-On Display desactivada. El dispositivo también es compatible con tecnología de carga inalámbrica rápida.

Salud y capacidades de AI

Samsung ha puesto un gran énfasis en el sistema de monitoreo de salud en esta ocasión. La nueva función Vitals analiza la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia respiratoria durante el sueño. Tras siete días de seguimiento, el sistema crea un perfil personal del usuario y alerta sobre cualquier cambio inusual. Además, la función Fitness Index ofrece recomendaciones de entrenamiento basadas en parámetros como la composición corporal, la resistencia y la flexibilidad.

Gracias a la tecnología Galaxy AI, se ha añadido la nueva función Raise to Talk. Ahora, el usuario no necesita presionar botones para dirigirse al asistente de voz Google Gemini; basta con levantar la muñeca y hablar. Esto permite responder mensajes, controlar la música y abrir aplicaciones. El dispositivo funciona con el sistema operativo Wear OS 7 y la capa One UI 9 Watch.

Estándares de resistencia al agua 5 ATM e IP68;

Certificación de resistencia militar MIL-STD-810H;

GPS de doble frecuencia y módulo NFC;

Disponibilidad de versiones Bluetooth y LTE;

Compatibilidad con Android 13 y versiones superiores.

Se espera que este dispositivo llegue al mercado en los próximos meses. Los relojes inteligentes de la marca Samsung son muy populares en nuestra región gracias a su ecosistema y su interfaz intuitiva, y no cabe duda de que el nuevo modelo despertará un gran interés entre los entusiastas de los gadgets tecnológicos.