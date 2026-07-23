Emirates rechaza la entrega de los aviones Boeing 777-9

·135·Tecnología
Emirates rechaza la entrega de los aviones Boeing 777-9

Emirates, una de las aerolíneas más grandes del mundo, ha renunciado a sus planes de adquirir los diez primeros aviones Boeing 777-9 fabricados por la corporación Boeing. Durante el salón aeronáutico de Farnborough, el presidente de Emirates, Tim Clark, confirmó oficialmente la decisión de no aceptar estas aeronaves. Esta decisión pone de manifiesto la complejidad de la situación en torno a uno de los proyectos más esperados del mercado de la aviación. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se trata de aviones ensamblados entre 2019 y 2021. Según los planes iniciales, estas aeronaves debían entrar en servicio en abril de 2020. Sin embargo, debido a los retrasos de varios años en el programa Boeing 777X, estos aviones tendrán al menos ocho años de antigüedad antes de llegar al cliente. Según Tim Clark, estas máquinas requerirían una modernización demasiado extensa y costosa para cumplir con los requisitos técnicos actuales.

"Materia prima para latas de conserva"

El directivo de la aerolínea criticó a la dirección de Boeing con declaraciones inesperadamente duras. Señaló que estos aviones, producidos en las primeras etapas, están hoy obsoletos. Tim Clark incluso bromeó diciendo que estas aeronaves solo podrían interesar a la empresa Heinz. En su opinión, estos aviones solo podrían utilizarse como chatarra para fabricar "latas de conserva para frijoles".

Según ixbt.com, Boeing busca actualmente nuevos compradores para estos diez aviones. Sin embargo, la situación real del mercado demuestra que es casi imposible venderlos. Clark considera que, a menos que el precio de cada avión se reduzca a 10 millones de dólares, nadie comprará tecnología con una configuración tan anticuada. A modo de comparación, el precio de catálogo de los nuevos Boeing 777-9 asciende a cientos de millones de dólares.

Problemas técnicos y planes futuros

Fuentes de la industria indican que el diseño del Boeing 777X ha sido modificado en varias ocasiones durante el proceso de desarrollo. Como resultado, las primeras unidades ensambladas están tan rezagadas respecto a los estándares actuales que requerirían una reconstrucción profunda. La corporación Boeing ya había admitido que modernizar tales aeronaves costaría miles de millones de dólares. Incluso se supo que una de las primeras unidades destinadas a Emirates fue considerada ineficiente económicamente y fue desguazada recientemente.

A pesar de ello, Emirates no tiene intención de abandonar por completo el programa 777X. Según Tim Clark, la versión actual del avión es significativamente superior a las unidades iniciales: cuenta con un mayor peso máximo al despegue y motores mucho más potentes. La aerolínea planea recibir el primer Boeing 777-9 con la configuración actualizada en el segundo trimestre de 2027.

En los próximos meses, la cooperación entre Boeing y Emirates entrará en una nueva fase. En septiembre, uno de los prototipos del 777X será llevado a Dubái. Allí, el avión se someterá a pruebas en condiciones climáticas de calor extremo. Esto es de gran importancia para regiones con climas cálidos, ya que la resistencia de los aviones de nueva generación se determina precisamente en este tipo de pruebas.

BoeingEmiratesAviaciónTecnologíaTim Clark
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoDeterminada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoHoy, 02:53Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosVietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosHoy, 02:23El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesEl ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesHoy, 02:20Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasGoogle introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasHoy, 01:59Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisFin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisHoy, 01:52Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaLanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaHoy, 01:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño