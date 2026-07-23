Emirates rechaza la entrega de los aviones Boeing 777-9

Emirates, una de las aerolíneas más grandes del mundo, ha renunciado a sus planes de adquirir los diez primeros aviones Boeing 777-9 fabricados por la corporación Boeing. Durante el salón aeronáutico de Farnborough, el presidente de Emirates, Tim Clark, confirmó oficialmente la decisión de no aceptar estas aeronaves. Esta decisión pone de manifiesto la complejidad de la situación en torno a uno de los proyectos más esperados del mercado de la aviación. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se trata de aviones ensamblados entre 2019 y 2021. Según los planes iniciales, estas aeronaves debían entrar en servicio en abril de 2020. Sin embargo, debido a los retrasos de varios años en el programa Boeing 777X, estos aviones tendrán al menos ocho años de antigüedad antes de llegar al cliente. Según Tim Clark, estas máquinas requerirían una modernización demasiado extensa y costosa para cumplir con los requisitos técnicos actuales.

"Materia prima para latas de conserva"

El directivo de la aerolínea criticó a la dirección de Boeing con declaraciones inesperadamente duras. Señaló que estos aviones, producidos en las primeras etapas, están hoy obsoletos. Tim Clark incluso bromeó diciendo que estas aeronaves solo podrían interesar a la empresa Heinz. En su opinión, estos aviones solo podrían utilizarse como chatarra para fabricar "latas de conserva para frijoles".

Según ixbt.com, Boeing busca actualmente nuevos compradores para estos diez aviones. Sin embargo, la situación real del mercado demuestra que es casi imposible venderlos. Clark considera que, a menos que el precio de cada avión se reduzca a 10 millones de dólares, nadie comprará tecnología con una configuración tan anticuada. A modo de comparación, el precio de catálogo de los nuevos Boeing 777-9 asciende a cientos de millones de dólares.

Problemas técnicos y planes futuros

Fuentes de la industria indican que el diseño del Boeing 777X ha sido modificado en varias ocasiones durante el proceso de desarrollo. Como resultado, las primeras unidades ensambladas están tan rezagadas respecto a los estándares actuales que requerirían una reconstrucción profunda. La corporación Boeing ya había admitido que modernizar tales aeronaves costaría miles de millones de dólares. Incluso se supo que una de las primeras unidades destinadas a Emirates fue considerada ineficiente económicamente y fue desguazada recientemente.

A pesar de ello, Emirates no tiene intención de abandonar por completo el programa 777X. Según Tim Clark, la versión actual del avión es significativamente superior a las unidades iniciales: cuenta con un mayor peso máximo al despegue y motores mucho más potentes. La aerolínea planea recibir el primer Boeing 777-9 con la configuración actualizada en el segundo trimestre de 2027.

En los próximos meses, la cooperación entre Boeing y Emirates entrará en una nueva fase. En septiembre, uno de los prototipos del 777X será llevado a Dubái. Allí, el avión se someterá a pruebas en condiciones climáticas de calor extremo. Esto es de gran importancia para regiones con climas cálidos, ya que la resistencia de los aviones de nueva generación se determina precisamente en este tipo de pruebas.