El gigante tecnológico surcoreano Samsung tiene como objetivo poner fin a un defecto técnico importante que ha afectado a los usuarios durante años en su próximo smartphone plegable, el Galaxy Z Fold8. Según los informes, el nuevo dispositivo contará con una tecnología revolucionaria que reduce significativamente la línea de pliegue visible en el centro de la pantalla. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el conocido insider tecnológico Ice Universe, el prototipo del Galaxy Z Fold8 presenta una pantalla mucho más suave en comparación con competidores como el Oppo Find N6 y el Vivo X Fold6. Para lograr este resultado, los ingenieros han rediseñado radicalmente el mecanismo de la bisagra, lo que permite una distribución uniforme de la presión sobre la pantalla.

Nueva bisagra y función de autorreparación

El aspecto más importante de esta nueva tecnología es que la pantalla no pierde su suavidad inicial incluso después de un uso prolongado. Según fuentes del insider en Samsung, la línea de pliegue no se profundizó y permaneció sin cambios tras tres meses de pruebas intensivas. Este es un indicador muy importante para el mercado de los smartphones plegables.

Además, se ha observado un efecto de «autorreparación» único en la pantalla del Galaxy Z Fold8. Si el smartphone se abre después de estar cerrado durante mucho tiempo y se deja abierto durante unos minutos, la línea de pliegue se suaviza gradualmente hasta volverse casi invisible. Se dice que esta característica es el resultado de nuevos materiales bajo el panel de visualización y una construcción mejorada.

En el mercado de Uzbekistán, los dispositivos plegables de la marca Samsung son esperados con gran interés. Si el Galaxy Z Fold8 realmente demuestra este nivel de durabilidad, podría establecer un nuevo estándar en el mercado y superar a sus competidores. Actualmente, muchos usuarios se abstienen de comprar un teléfono plegable precisamente debido a la línea de pliegue.

Cabe señalar que estas conclusiones se basan actualmente en un solo dispositivo de prueba. La durabilidad real de la tecnología y la calidad en la producción masiva solo se conocerán después de que el dispositivo salga oficialmente a la venta. No obstante, es evidente que Samsung ha dado un gran paso en esta dirección.