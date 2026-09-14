Lamine Yamal explica por qué estaba descontento con su desempeño en la Copa del Mundo

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Lamine Yamal explica por qué estaba descontento con su desempeño en la Copa del Mundo

La estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, reveló que estaba descontento con sus actuaciones individuales a pesar de la victoria en la Copa del Mundo. Esta situación demuestra las altas exigencias que el jugador se impone y que el éxito colectivo está por encima de los logros personales. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el joven delantero marcó 24 goles y dio 18 asistencias la temporada pasada con su club, ganando La Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, el Mundial con la selección nacional no fue tan exitoso para él en términos de estadísticas personales.

Estadísticas personales en el Mundial y tareas ocultas

A pesar de su gran contribución al título mundial de España, Lamine Yamal solo marcó un gol y no registró ninguna asistencia en 8 partidos. Fueron precisamente estas cifras las que causaron el descontento del jugador.

En una entrevista con Universo Valdano, el jugador también habló sobre su estado físico y los problemas durante el torneo. Destacó que su descontento no se debió a una lesión, sino a su nivel de exigencia extremadamente alto.

El trabajo invisible en el campo y los planes futuros

Yamal recordó las tareas tácticas que no aparecen en las estadísticas y los espacios que creó para sus compañeros. Según él, un jugador capaz de atraer a tres defensas rivales es un gran activo para cualquier entrenador.

A pesar de tener solo 19 años, Lamine Yamal ya ha acumulado en su palmarés una Eurocopa, una Copa del Mundo, tres títulos de La Liga y otros trofeos. Sin embargo, estos éxitos solo aumentan su deseo de rendir aún mejor en los próximos torneos.

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