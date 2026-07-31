Apple podría introducir un pago por las funciones de Siri AI

La dirección de Apple está considerando la posibilidad de introducir un sistema de pago adicional en el futuro para el uso de las capacidades actualizadas de Siri AI. Según ixbt.com, aunque este plan aún no se ha aprobado por completo, la empresa se prepara para probar nuevos enfoques comerciales al ofrecer funciones avanzadas de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com .

La compañía señala que los usuarios podrían tener la oportunidad de comprar más potencia de cálculo para Siri AI a través de las suscripciones existentes de iCloud+. Esto permitirá mantener gratuitas las funciones básicas para las tareas diarias, al tiempo que ofrece capacidades ampliadas a los usuarios con alta demanda.

Práctica común en el mercado de la inteligencia artificial

Actualmente, la mayoría de los proveedores de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic utilizan un modelo de negocio similar. Es decir, se ofrece a los consumidores una versión gratuita limitada, y se sugieren tipos de suscripción de pago que incluyen funciones adicionales para un uso más activo.

El nuevo y mejorado Siri AI está disponible actualmente en la versión beta de iOS 27, y su lanzamiento público a gran escala está previsto para el otoño de este año. Sin embargo, el proceso de implementación de este proyecto no es fácil para la empresa.

Las dificultades a las que se enfrenta la empresa

En los últimos años, Apple se ha quedado ligeramente atrás respecto a otros competidores en la creación de un asistente inteligente avanzado. Incluso tuvo que obtener una licencia para utilizar el modelo especial Gemini de Google con el fin de potenciar las capacidades de Siri.

Asimismo, debido al retraso en la actualización de Siri AI, la empresa se vio obligada a pagar 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por la publicidad de las capacidades de inteligencia artificial de los dispositivos iPhone 16.

La situación general del mercado también exige precaución por parte de todos los fabricantes de tecnología. Debido a la escasez de RAM surgida a escala industrial, el coste de producción de los dispositivos se ha encarecido, lo que a su vez provoca un aumento de los precios.