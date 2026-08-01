Un accidente de autobús en Argelia deja decenas de víctimas mortales

Un grave accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Bumerdés, en Argelia, ha dejado numerosas víctimas. El vuelco de un autobús de pasajeros causó la muerte de al menos 25 personas, mientras que otros 44 ciudadanos sufrieron heridas de diversa gravedad. Así lo informó Anadolu la agencia de noticias.

Según se ha informado, la tragedia ocurrió el 1 de agosto en la provincia de Bumerdés, situada en el norte del país. De acuerdo con los datos oficiales, el autobús de pasajeros procedente de la provincia de Sétif se salió de la carretera por causas aún desconocidas y volcó.

Según el servicio de Protección Civil de Argelia, al menos 25 personas perdieron la vida en el accidente y otras 44 fueron trasladadas a hospitales con heridas de diversa consideración.

En la actualidad, los equipos de rescate y de atención médica de emergencia trabajan en el lugar de los hechos. Las autoridades competentes han iniciado una investigación oficial para determinar las causas del accidente.