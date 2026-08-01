El precio de la tarjeta gráfica Intel Arc B580 cae por debajo de los 300 dólares

En un momento en que los precios de los adaptadores gráficos en el mercado mundial han comenzado a subir nuevamente y se espera que continúen encareciéndose en el futuro cercano, el modelo Intel Arc B580 se abaratando contrariamente. Según informa ixbt.com, este dispositivo ya se ha convertido en una de las ofertas más rentables en relación con la capacidad de memoria. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta tarjeta gráfica moderna está equipada con 12 GB de memoria GDDR6 que funciona en un bus de 192-bit. Gracias a estas especificaciones técnicas, el dispositivo es capaz de mostrar resultados mucho más estables y mejores en comparación con sus competidores en resoluciones superiores a Full HD.

Dinámica de precios y competencia

En el mercado estadounidense, el precio de esta tarjeta gráfica ha bajado a 290 dólares, mientras que en los países europeos se puede encontrar a precios inferiores a 280 euros. Esta situación llama la atención de los expertos, ya que ocurre en contra de las tendencias generales del mercado.

Cabe destacar que el modelo RTX 3060, que tiene exactamente 12 GB de memoria pero fue lanzado nuevamente a la venta, actualmente se valora a un precio más alto. Al mismo tiempo, no solo ofrece un rendimiento significativamente menor, sino que tampoco cuenta con soporte para la función de generación de fotogramas.

En el contexto del encarecimiento general del mercado, la bajada de precio del modelo Intel Arc B580 crea una oportunidad conveniente para los compradores. Especialmente para los usuarios que buscan un alto rendimiento y tecnologías modernas en el segmento de precio medio, esto se está convirtiendo en una opción óptima.