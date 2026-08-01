Google Earth cierra su función de inteligencia artificial un día después de la presentación

La empresa Google cerró por completo una nueva función en su aplicación de mapas Google Earth, apenas un día después de haberla añadido, la cual permitía crear imágenes falsas mediante inteligencia artificial. Esta novedad generó duras críticas entre los usuarios de internet y los periodistas, destacando que podría crear un terreno fértil para la propagación de información falsa y desinformación. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, la función lanzada el jueves permitía a los usuarios insertar diversas imágenes ficticias dentro de las imágenes satelitales de Google Earth utilizando un generador de inteligencia artificial llamado Nano Banana 2. En la declaración oficial de la empresa se decía que esta opción fue creada con el fin de enfocar la geografía de manera creativa.

Sin embargo, los expertos y representantes de los medios de comunicación notaron inmediatamente los peligros que representaba esta herramienta. En particular, un periodista de la BBC evaluó la novedad con ironía, destacando que Google Earth es una de las fuentes de evidencia visual más confiables del mundo y que una herramienta así sería inevitablemente mal utilizada para difundir información falsa.

Críticas y problemas de seguridad

De hecho, a través de esta función era posible superponer imágenes generadas a partir de cualquier solicitud de texto sobre mapas reales. Se esperaba que esto aumentara el flujo de contenido geoespacial falso en la red. Los críticos condenaron firmemente la existencia de opciones tan abiertas en plataformas fundamentales como Google Earth por engañar al público.

Tras estas objeciones contundentes, la empresa tomó una decisión rápida y suspendió temporalmente la controvertida función. Representantes de Google señalaron que, aunque algunos expertos geoespaciales utilizaron la herramienta con fines útiles, se detectó la difusión de capturas de pantalla con imágenes falsas que violaban la política de la empresa.

Actualmente, Google informó que ha retirado esta función de la aplicación Google Earth y está trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad. Se espera que la empresa continúe mejorando el sistema solo después de establecer barreras de seguridad seguras.

Según los expertos, en la era de la inteligencia artificial es sumamente fácil modificar la mayoría de las imágenes en internet. Ahora ya no es necesario ser un maestro profesional de Photoshop para crear desinformation; cualquier generador de imágenes por AI es suficiente, lo cual sigue siendo uno de los desafíos más graves para los gigantes tecnológicos.