Creado en China un robot que podría reemplazar a un caballo

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Creado en China un robot que podría reemplazar a un caballo

La startup china DaxAI ha presentado un robot cuadrúpedo sobre el que se puede montar, llamado Qiji X1 . Por su apariencia y forma de moverse, el nuevo dispositivo recuerda a un perro robot motorizado de gran tamaño.

Según los fabricantes, el robot tiene capacidad para cargar hasta 300 kg . Su velocidad máxima es de 9,6 km/h y puede recorrer hasta 40 km con una sola carga completa.

Un vídeo de la demostración del robot se ha vuelto viral en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios. Especialmente, su capacidad para transportar a una persona ha llamado la atención.

Capaz de moverse en terrenos difíciles

Los representantes de DaxAI señalan que el

Qiji X1 no se limita a caminos convencionales. El robot puede moverse de forma autónoma en condiciones complejas, incluyendo pendientes pronunciadas, barro y caminos de grava. Por ello, los fabricantes consideran utilizarlo en el futuro como medio de transporte en condiciones reales. Se planea utilizar el robot para el transporte de cargas pesadas, el acceso a zonas difíciles y diversas

operaciones de rescate . Esta nueva tecnología ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron las capacidades del robot, otros lo tomaron con humor. Un usuario de Reddit comentó bromeando:«Es la segunda vez que el caballo queda obsoleto debido al avance tecnológico»

. Así, el Qiji X1 presentado en China no solo es un avance en robótica, sino que también despierta interés como un vehículo inusual para el transporte de carga pesada y movilidad en terrenos complejos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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