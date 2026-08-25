Un mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamente

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Un mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamente

El director de operaciones de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) Serguéi Indéikin falleció a los 36 años. La federación informó que su muerte se produjo tras una enfermedad repentina.

Serguéi Indéikin había estado recientemente en un viaje de negocios en Abuya, la capital de Nigeria, donde participó en la organización de una competición de ajedrez.

Tras el viaje, visitó Uzbekistán, donde comenzó a sentirse mal. Al regresar a Rusia, su estado empeoró y fue hospitalizado en Perm, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

Según su padre, Aleksandr Indéikin, es probable que su hijo contrajera malaria tras la picadura de un mosquito en Nigeria. Según él, los síntomas descritos por sus colegas de la FIDE recordaban a los de la malaria. Sin embargo, el diagnóstico exacto y la causa del fallecimiento no han sido confirmados oficialmente por la federación.

Indéikin trabajaba en los eventos de la FIDE desde 2021. Participó en la organización de competiciones importantes como los campeonatos mundiales, la Copa del Mundo, los torneos de candidatos y los campeonatos mundiales de partidas rápidas y blitz.

Su trabajo requería frecuentes viajes a diversos países donde se celebraban las competiciones. Sus colegas lo recuerdan como un profesional que hizo una contribución importante a la organización de grandes torneos internacionales de ajedrez.

Algunas fuentes señalan que, fuera del trabajo, apoyaba a un orfanato y traía recuerdos relacionados con el ajedrez para los niños durante sus viajes.

La malaria es una de las enfermedades más extendidas en Nigeria y, según la Organización Mundial de la Salud, el país tiene una de las tasas de carga de malaria más altas del mundo.

Fuente: MIR 24

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