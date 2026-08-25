Los rumores sobre el traspaso de Erling Haaland al FC Barcelona generan debate

Steve McManaman, ex extremo del Real Madrid y del Manchester City, reaccionó en una entrevista exclusiva con GOAL a los rumores sobre un posible traspaso de Erling Haaland al club catalán. Los recientes cambios en la línea de ataque del FC Barcelona y el futuro del goleador noruego están generando intensos debates en la comunidad futbolística. Según los informes de prensa, este tema de traspaso se ha vuelto legendario para muchos. Así lo informa Goal.com informa .

Resulta que el FC Barcelona, tras ganar un nuevo título de liga nacional en la temporada 2025-2026, se despidió de dos delanteros experimentados. En particular, el prolífico delantero polaco Robert Lewandowski dejó Cataluña como agente libre para continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos. Además, Ferran Torres, campeón del mundo con la selección española, se trasladó al Paris Saint-Germain por 50 millones de euros.

La directiva del club, pensando en el futuro, había fichado al joven talento egipcio Hamza Abdelkarim en febrero de este año. Sin embargo, con solo 18 años, este delantero aún carece de experiencia en partidos de alto nivel. Por ello, las limitaciones actuales en la línea de ataque central del equipo no han pasado desapercibidas para los expertos.

Traspaso de Haaland y capacidades financieras

En los últimos meses, también se ha hablado mucho del interés por el delantero argentino Julián Álvarez, quien buscaba jugar para el Atlético de Madrid. No es descartable que el jugador de 26 años termine llegando al Camp Nou. A pesar de ello, el nombre de otro supergoleador vinculado al Manchester City sigue en el punto de mira de los ojeadores.

Erling Haaland, que ha logrado marcar 162 goles en 200 partidos con el Manchester City, tiene un contrato masivo con el club inglés hasta 2034. Aunque su contrato actual es a largo plazo, las especulaciones sobre el futuro del jugador no cesan en la prensa inglesa. Especialmente después de que su padre, Alf-Inge Haaland, insinuara que la opción de jugar en España es atractiva, lo que ha intensificado los rumores de traspaso.

La opinión de Steve McManaman

Al responder a la pregunta sobre si el Barcelona está trazando un plan a largo plazo para adquirir a Haaland, Steve McManaman destacó que todos tienen en mente el mito de que el delantero noruego desea continuar su carrera en España. Sin embargo, el experto expresó dudas sobre si el club catalán tendría la capacidad financiera para realizar un traspaso de tal magnitud.

En su entrevista para GOAL, McManaman señaló: «Quizás tengan un plan a largo plazo, no lo sé. Todos tienen el mito de que Erling quiere jugar en España. Creo que si el Barcelona puede permitirse comprar a Erling o no, es otra cuestión. Erling está muy feliz en el City y firmó un contrato enorme el año pasado». No obstante, el experto reconoció que, a pesar de los problemas en la línea de ataque de los Blaugrana la temporada pasada, el equipo logró ganar el campeonato.