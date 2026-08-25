«Su exclusión del Mundial 2026 le vino bien»: Gary Neville comenta el regreso de Cole Palmer

En la dramática victoria por 3-2 contra el Fulham en la 1ª jornada de la Premier League, el líder principal del Chelsea Cole Palmer dio un verdadero recital. La estrella inglesa de 24 años registró en el derbi londinense 1 gol y 1 asistencia y se convirtió en uno de los mejores jugadores del encuentro.

Tras el partido, el exdefensa de la selección de Inglaterra y del Manchester United, que ahora trabaja como experto en Sky Sports, Gary Neville evaluó el estado físico y psicológico actual de Palmer.

«Hoy vimos al verdadero Palmer»: el análisis de Neville

Gary Neville destacó que el hecho de que el joven centrocampista quedara fuera de la convocatoria de la selección inglesa lo hizo más fuerte:

«Quizás no ser incluido en la selección para el Mundial 2026 es lo mejor que le pudo pasar a Palmer. Tal vez fue el impulso que necesitaba en un momento en que su carrera estaba en declive», dijo Neville en directo.

El experto hizo hincapié en la importancia de superar las crisis mentales en la carrera de un futbolista:

Mantener la pasión: «Es importante recordarse a uno mismo cada día la necesidad de mantener la pasión. Hay momentos en la carrera de un jugador en los que se pierde la forma física y todo deja de ser tan fácil como antes»;

Un regreso triunfal: «Hoy en el campo vimos al Palmer mágico de antes. Sus movimientos fueron simplemente increíbles».

Estadísticas y esperanzas para la nueva temporada

Cole Palmer tuvo dificultades de regularidad con el Chelsea la temporada pasada:

Cifras de la temporada pasada: Disputó 26 partidos en la Premier League, registrando 10 goles y 1 asistencia;

Inicio de la nueva temporada: Ya en la 1ª jornada logró un «gol + asistencia» y fue el principal artífice de la victoria de su equipo.

Según los expertos, este regreso a su mejor nivel de Palmer no solo aumenta las posibilidades del Chelsea en la lucha por el título de la Premier League, sino que es un paso crucial para recuperar su lugar en la selección nacional.