El diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra sufrirá cambios radicales

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El diseño del Samsung Galaxy S27 Ultra sufrirá cambios radicales

Samsung está trabajando en sus próximos smartphones insignia y ya han comenzado a aparecer los primeros detalles sobre la próxima generación. Según el reconocido insider Ice Universe, citado por ixbt.com, el Samsung Galaxy S27 Ultra, que se espera sea presentado en los próximos años, mantendrá casi las mismas dimensiones que su predecesor, pero su apariencia exterior sufrirá cambios significativos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Resulta que las dimensiones y la diagonal de pantalla del Galaxy S27 Ultra serán casi idénticas a las del Galaxy S26 Ultra. El gigante tecnológico surcoreano ha decidido renovar la imagen visual del buque insignia manteniendo los parámetros de tamaño principales a los que los usuarios ya están acostumbrados. Esto asegura que la transición a los futuros dispositivos sea más cómoda para los clientes sin cambios drásticos.

Características de diseño y construcción

El insider señala que el cambio exterior más notable del nuevo buque insignia será su bloque de cámara principal. Los ingenieros de Samsung planean cambiar radicalmente el diseño de los módulos ópticos en el panel trasero para darle un aspecto más moderno. Al mismo tiempo, al mirar el smartphone desde el frente o los lados, se espera que no haya casi ninguna diferencia con el Galaxy S26 Ultra.

La disposición de los elementos internos y las funciones adicionales también seguirá las tradiciones de la generación anterior. En particular, la ranura dedicada al lápiz óptico S Pen se mantendrá en su lugar habitual en el chasis del Samsung Galaxy S27 Ultra: en la parte inferior izquierda. Asimismo, el altavoz principal seguirá ubicado en el lado izquierdo como antes.

Cambios en otros modelos de la serie

Se espera que los demás representantes de la serie de flagships Galaxy S27 tengan pequeños cambios ergonómicos específicos. Según la información de Ice Universe, se realizará un cambio importante en la construcción de los modelos Galaxy S27, Galaxy S27 Plus y Galaxy S27 Pro: la ubicación del altavoz inferior se modificará y se trasladará al lado derecho.

En esta etapa, la información sobre esta serie de flagships se basa solo en filtraciones preliminares, y Samsung podría realizar varios cambios más antes de su presentación oficial. No obstante, estas novedades en el mundo de la tecnología permiten anticipar las tendencias del mercado de dispositivos móviles.

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Abror Shuhratov
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