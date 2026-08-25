La temperatura del océano mundial alcanza su nivel más alto en 47 años

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La temperatura del océano mundial alcanza su nivel más alto en 47 años

Según los expertos del servicio climático europeo Copernicus, la temperatura media de la superficie del océano mundial alcanzó los 21,1 grados el 22 de agosto. Como informa TASS, este es un récord absoluto en la historia de las observaciones por satélite realizadas desde 1979. Así lo informa Ixbt.com informa .

El máximo anterior se registró en marzo de este año, alcanzando los 21,09 grados. Aunque el nuevo valor difiere solo ligeramente del anterior, los climatólogos prestan especial atención al momento en que se estableció el récord.

Por lo general, la temperatura media de la superficie del océano mundial alcanza su pico anual en marzo o abril, después de que termina el verano en el hemisferio sur. Sin embargo, este récord ocurrió a finales de agosto.

Cambio climático y sus causas

Los expertos de Copernicus señalan que este año la temperatura del agua de mar se ha mantenido en su nivel más alto para las fechas correspondientes casi todos los días. Este proceso se explica por dos factores principales: el calentamiento global a largo plazo y la influencia del fenómeno climático El Niño en el océano Pacífico.

Se sabe que El Niño tiene la propiedad de elevar aún más la temperatura global. Los expertos destacan especialmente que la variabilidad climática natural se está superponiendo a la tendencia de calentamiento a largo plazo vinculada a las actividades humanas.

Consecuencias globales

El calentamiento excesivo del océano provoca graves consecuencias para nuestro planeta. En particular, el agua más cálida provoca un aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica.

Además, se indica que esta situación podría intensificar las olas de calor marinas e influir en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Océano mundialCambio climáticoCopernicusEcologíaCalentamiento global
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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