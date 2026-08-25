Un inusual autobús que sirve sushi será lanzado en Tokio

En la capital japonesa, Tokio, un inusual proyecto gastronómico para turistas — un autobús de dos pisos SUSHI BUS será puesto en marcha. En él, los pasajeros podrán disfrutar de sushi ilimitado mientras recorren la ciudad en el autobús en movimiento.

El lanzamiento del proyecto está previsto para el 10 de octubre de 2026. En la planta baja del autobús se ubicará una cocina. El sushi se preparará allí mismo y se subirá al segundo piso mediante un ascensor especial. Allí, los platos se colocarán en una cinta transportadora que pasará junto a los asientos de los pasajeros.

Los turistas podrán disfrutar de sushi ilimitado durante unos 70 minutos. El autobús no es un medio de transporte común con un destino fijo; circulará por una ruta turística por la ciudad, permitiendo ver los lugares de interés. La ruta final aún no se ha definido por completo, pero se planea pasar por lugares famosos como Shibuya, Ginza y Asakusa.

El SUSHI BUS atenderá a 20 pasajeros a la vez. El viaje comenzará en el estacionamiento de Kajibashi, cerca de la estación de Tokio. El precio del billete por persona será de 16 mil yenes japoneses, es decir, alrededor de 100 dólares.

Si el proyecto tiene éxito y se vuelve popular entre los turistas, los organizadores planean lanzar autobuses similares en Osaka y Kioto en el futuro.

¿Qué te parece la idea de pasear por las calles de Tokio mientras comes sushi en una cinta transportadora en movimiento? Deja tu opinión en los comentarios.