El smartphone Huawei Pura X View saldrá a la venta el 7 de septiembre

Huawei ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de su nuevo dispositivo insignia, el smartphone Pura X View. Según ixbt.com, el jefe de negocios de consumo de la compañía, He Gang, confirmó durante la presentación que este esperado gadget estará disponible para los compradores a partir del 7 de septiembre de este año. En el mismo evento, Huawei también revelará otro dispositivo importante: el smartphone plegable Mate XT 2. Así lo informa el medio.

El nuevo Pura X View destaca en el mercado por su diseño monobloque único y su inusual relación de aspecto de pantalla. El fabricante afirma que es el primer smartphone monobloque de pantalla ancha que integra soluciones tecnológicas avanzadas. El dispositivo está equipado con un panel único de 6,39 pulgadas de diagonal, con una relación de aspecto de 16:9,5.

Pantalla récord y marcos ultra delgados

Uno de los aspectos más destacados del diseño del smartphone es su relación pantalla-cuerpo. Según la fuente, esta cifra alcanza un nivel récord del 96,1 %. El grosor del marco negro alrededor de la pantalla es de solo 1,05 mm en los cuatro lados, ofreciendo un efecto de inmersión total durante su uso.

Además, la integración de una enorme fuente de energía en un cuerpo tan delgado ha sido elogiada por los expertos. El Pura X View cuenta con una batería resistente de 7000 mAh. A pesar de ello, el grosor del cuerpo del smartphone es de solo 6,68 mm y su peso total es de 201 gramos.

Software y capacidades de almacenamiento

El dispositivo funciona con HarmonyOS 7, el sistema operativo propietario de Huawei. Esto garantiza una interfaz de alta velocidad y una integración perfecta con los dispositivos del ecosistema. Los usuarios disponen de amplias opciones de almacenamiento, con una capacidad de memoria interna máxima de hasta 1 TB.

Actualmente, según ixbt.com, el nuevo buque insignia está disponible para reserva en tres configuraciones de memoria y cuatro variantes de color. Se espera que, durante el lanzamiento oficial, Huawei revele los detalles técnicos restantes y los precios exactos del smartphone.