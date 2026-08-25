La cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte alcanza una nueva etapa estratégica. Según nueva información difundida por medios occidentales y estadounidenses, basada en fuentes de inteligencia ucraniana, la RPDC ha desplegado un nuevo y numeroso grupo de especialistas militares altamente cualificados en las zonas fronterizas de la Federación Rusa.

El subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skibitsky, informó que el número de militares norcoreanos llegados en la última fase asciende a 8 500 personas.

Puntos de drones y zapadores en la dirección de Kursk

Según los datos proporcionados por la inteligencia ucraniana, un grupo especializado de las fuerzas de la RPDC se encuentra concentrado directamente en la región de Kursk:

Operadores de drones: En los puestos de mando situados en las zonas fronterizas operan al menos 400 operadores de vehículos aéreos no tripulados (drones) . Se dedican a recopilar información de inteligencia y a dirigir drones de ataque;

Cuerpo de ingenieros zapadores: El grupo cuenta con 1 000 ingenieros zapadores , quienes realizan trabajos de refuerzo de fortificaciones defensivas y labores de desminado;

Misión táctica: Los militares de la RPDC controlan las fronteras rusas y la retaguardia sin cruzar directamente la frontera ucraniana. Esto permite a las Fuerzas Armadas de Rusia movilizar plenamente sus unidades de combate principales para operaciones ofensivas.

Misiles, municiones y el nuevo acuerdo de 50 000 efectivos

En el marco del acuerdo militar entre Moscú y Pionyang, el suministro de equipo y mano de obra continúa: