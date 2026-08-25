El doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de Sarukyan

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El doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de Sarukyan

Un imitador que alcanzó fama viral en redes sociales por parodiar la voz de Sergey Zhukov, solista de « Ruki Vverx! », con la canción « Privet, eto ya » Samvel Sarukyan ha firmado un contrato oficial con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Según información del popular canal de Telegram ruso Shot el hombre de 44 años, que cumplía una condena en prisión, se dirige a la zona de operaciones militares como voluntario.

Millones de visitas y el estatus de «doble de Zelenski»

Samvel Sarukyan llamó la atención de los internautas con sus interpretaciones únicas de varios temas:

  • Temas virales: Sus videos de « Privet, eto ya », así como de las canciones « On tebya seluyet » y « Devochka u rechki » de Sergey Zhukov, acumularon millones de reproducciones en línea;

  • Parecido físico: Los usuarios de redes sociales han discutido a menudo que la estructura facial, la sonrisa y los gestos de Sarukyan son sorprendentemente similares a los del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

12 años de prisión y la libertad a través del frente

El pasado del parodista está marcado por una grave condena penal:

  • Veredicto judicial: En agosto de 2017, Sarukyan fue condenado por fabricación y distribución ilegal de estupefacientes a gran escala a 12 años de privación de libertad;

  • Posibilidad legal militar: Según la legislación rusa actual, los reclusos que cumplen penas por ciertos delitos graves pueden firmar un contrato con el Ministerio de Defensa para participar en combate, lo que les permite obtener la libertad anticipada o una reducción de condena;

  • Lugar de servicio: Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre en qué sector del frente servirá Sarukyan ni cuál será su puesto militar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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