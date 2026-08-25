Un imitador que alcanzó fama viral en redes sociales por parodiar la voz de Sergey Zhukov, solista de « Ruki Vverx! », con la canción « Privet, eto ya » Samvel Sarukyan ha firmado un contrato oficial con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Según información del popular canal de Telegram ruso Shot el hombre de 44 años, que cumplía una condena en prisión, se dirige a la zona de operaciones militares como voluntario.

Millones de visitas y el estatus de «doble de Zelenski»

Samvel Sarukyan llamó la atención de los internautas con sus interpretaciones únicas de varios temas:

Temas virales: Sus videos de « Privet, eto ya », así como de las canciones « On tebya seluyet » y « Devochka u rechki » de Sergey Zhukov, acumularon millones de reproducciones en línea;

Parecido físico: Los usuarios de redes sociales han discutido a menudo que la estructura facial, la sonrisa y los gestos de Sarukyan son sorprendentemente similares a los del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

12 años de prisión y la libertad a través del frente

El pasado del parodista está marcado por una grave condena penal: