Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!

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Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!

Como parte de la 19ª jornada del campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga, tres partidos intensos y sin concesiones esperan a los aficionados este martes por la noche, 25 de agosto. El choque central de la jornada tendrá lugar en Samarcanda, donde el club local Dinamo recibirá al renombrado club Pakhtakor de Taskent.

Además, en el valle, Andijan se enfrentará a Khorezm, mientras que en el sur, los equipos de Surkhon y AGMK lucharán por los puntos.

Los encuentros clave de la 19ª jornada y las designaciones arbitrales:

1. Andijan — Khorezm

  • Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00

  • Árbitro principal: Firdavs Norsafarov

  • Árbitros asistentes: Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev

  • Cuarto árbitro: Abdurasul Kayumbayev

  • Árbitros VAR: Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)

  • Supervisor y comisario: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

  • Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00

  • Árbitro principal: Asker Nadjafaliyev

  • Árbitros asistentes: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

  • Cuarto árbitro: Javokhir Sadaqulov

  • Árbitros VAR: Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

  • Supervisor y comisario: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Partido central)

  • Hora de inicio: 25 de agosto, 20:00

  • Árbitro principal: Ilgiz Tantashev

  • Árbitros asistentes: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin

  • Cuarto árbitro: Diyorbek Amanov

  • Árbitros VAR: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)

  • Supervisor y comisario: Rustam Bobomurodov, Shokhrukh Said

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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