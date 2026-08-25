Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!
Como parte de la 19ª jornada del campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga, tres partidos intensos y sin concesiones esperan a los aficionados este martes por la noche, 25 de agosto. El choque central de la jornada tendrá lugar en Samarcanda, donde el club local Dinamo recibirá al renombrado club Pakhtakor de Taskent.
Además, en el valle, Andijan se enfrentará a Khorezm, mientras que en el sur, los equipos de Surkhon y AGMK lucharán por los puntos.
Los encuentros clave de la 19ª jornada y las designaciones arbitrales:
1. Andijan — Khorezm
Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00
Árbitro principal: Firdavs Norsafarov
Árbitros asistentes: Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev
Cuarto árbitro: Abdurasul Kayumbayev
Árbitros VAR: Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)
Supervisor y comisario: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev
2. Surkhon — AGMK
Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00
Árbitro principal: Asker Nadjafaliyev
Árbitros asistentes: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov
Cuarto árbitro: Javokhir Sadaqulov
Árbitros VAR: Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)
Supervisor y comisario: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov
3. Dinamo — Pakhtakor (Partido central)
Hora de inicio: 25 de agosto, 20:00
Árbitro principal: Ilgiz Tantashev
Árbitros asistentes: Andrey Sapenko, Timur Gaynullin
Cuarto árbitro: Diyorbek Amanov
Árbitros VAR: Naim Kosimov, Rinat Serazitdinov (AVAR)
Supervisor y comisario: Rustam Bobomurodov, Shokhrukh Said
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