Noche de fútbol: ¡El duelo central en Samarcanda y 3 partidos candentes de la jornada 19!

Como parte de la 19ª jornada del campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga, tres partidos intensos y sin concesiones esperan a los aficionados este martes por la noche, 25 de agosto. El choque central de la jornada tendrá lugar en Samarcanda, donde el club local Dinamo recibirá al renombrado club Pakhtakor de Taskent.

Además, en el valle, Andijan se enfrentará a Khorezm, mientras que en el sur, los equipos de Surkhon y AGMK lucharán por los puntos.

Los encuentros clave de la 19ª jornada y las designaciones arbitrales:

1. Andijan — Khorezm

Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00

Árbitro principal: Firdavs Norsafarov

Árbitros asistentes: Alisher Usmanov, Khusan Khudoyberdiyev

Cuarto árbitro: Abdurasul Kayumbayev

Árbitros VAR: Doston Rakhmonov, Shokhnur Yuldashev (AVAR)

Supervisor y comisario: Sultonbek Zaylabidinov, Jalolkhon Inogomkhodjayev

2. Surkhon — AGMK

Hora de inicio: 25 de agosto, 19:00

Árbitro principal: Asker Nadjafaliyev

Árbitros asistentes: Bakhtiyorkhuja Shavkatov, Ruslan Serazitdinov

Cuarto árbitro: Javokhir Sadaqulov

Árbitros VAR: Gayrat Djourayev, Adkhamjon Rikhsiboyev (AVAR)

Supervisor y comisario: Vladislav Seytlin, Kudrat Madrimov

3. Dinamo — Pakhtakor (Partido central)