«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev

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«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev

El gobierno del Reino Unido está preparando un nuevo paquete de ayuda militar destinado a fortalecer la capacidad de Ucrania para atacar objetivos militares en territorio ruso a larga distancia. Esto fue anunciado en Kiev, durante los eventos dedicados al Día de la Independencia de Ucrania, por el Primer Ministro del Reino Unido, Andy Burnham, oficialmente.

El nuevo Primer Ministro británico, que asumió el cargo en julio de 2026, destacó que eligió Kiev para su primera visita al extranjero, afirmando que la posición estratégica de Londres respecto al apoyo a Ucrania permanece inalterada.

«Los ataques serán destruidos antes del despegue»: la declaración de Burnham

Según el Primer Ministro, el apoyo a Ucrania no debe limitarse a los sistemas de defensa aérea:

«La ayuda a Ucrania debe incluir no solo el fortalecimiento de la defensa aérea, sino también medios de ataque de largo alcance que permitan detener los ataques rusos antes de que los misiles sean lanzados», declaró Andy Burnham.

Otras prioridades estratégicas definidas por Londres:

  • Presión de sanciones: Refuerzo de las restricciones contra las cadenas de suministro militar y logístico de Rusia;

  • Innovación y TI: Desarrollo conjunto de tecnologías militares modernas y sistemas de drones;

  • Integración de la industria de defensa: Profundización de la cooperación militar-industrial directa entre empresas de defensa británicas y ucranianas.

Tecnologías secretas: el proyecto de misiles SCALP

Antes de su visita a Kiev, el Primer Ministro británico reveló que Londres ha autorizado oficialmente la transferencia de información y tecnologías secretas necesarias para la producción y modernización de misiles SCALP en Ucrania.

Este paso amplía la capacidad de Ucrania para producir armas de precisión de largo alcance en su propio territorio mediante tecnología occidental y atacar directamente la infraestructura militar rusa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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