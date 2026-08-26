Apple celebrará su próximo evento de presentación el 9 de septiembre

Apple, líder mundial en tecnología, ha anunciado oficialmente que su próximo gran evento de presentación tendrá lugar el 9 de septiembre. Previsto bajo el lema «Surprise and Shine», este evento es importante no solo por los nuevos dispositivos, sino también por los cambios significativos en la dirección de la empresa. La conferencia, que comenzará a las 10:00 (hora PT) en el campus Apple Park en Cupertino, California, es el centro de atención de los entusiastas de la tecnología de todo el mundo. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, esta presentación estará llena de eventos importantes que podrían marcar un punto de inflexión en la historia de Apple. En particular, circulan rumores sobre la presentación del esperado smartphone plegable iPhone. Se espera que sea un nuevo diseño y una solución tecnológica que los fans de la marca han estado esperando durante años.

Cambio de liderazgo y dispositivos de nueva generación

Esta presentación también es única para Apple en otro aspecto histórico. A partir del 1 de septiembre de este año, Tim Cook transferirá sus funciones a John Ternus, nombrado nuevo CEO del gigante tecnológico. Por lo tanto, la conferencia del 9 de septiembre pasará a la historia como la primera gran presentación de John Ternus como CEO.

Se espera que la línea de dispositivos incluya los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Sin embargo, según los últimos informes, estos dos modelos no contarán con un diseño radicalmente cambiado, sino con actualizaciones graduales y mejoradas. Además, según los analistas de la industria, el modelo estándar iPhone 18 no está previsto para este año, sino para el próximo.

Accesorios, domótica y novedades de software

Sin limitarse a los smartphones, se espera que Apple también presente otros tipos de gadgets en la conferencia. En particular, se revelarán al público la nueva generación de relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra, así como una serie de dispositivos modernos para el hogar inteligente.

Además de los productos de hardware, también se esperan anuncios importantes en el ámbito del software. Durante la conferencia, se espera que la empresa anuncie las fechas oficiales de lanzamiento de las actualizaciones de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate y otros próximos.