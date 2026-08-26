Estados Unidos incauta dominios de una gran red de botnets vinculada a China

El FBI ha incautado varios dominios pertenecientes a una red de botnets a gran escala que coordinaba ciberataques vinculados al gobierno chino. Según un comunicado del Departamento de Justicia publicado el miércoles, esta medida bloqueó por completo el acceso de los operadores a las plataformas de gestión y neutralizó el sistema. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Se ha informado que este botnet fue utilizado por el gobierno chino para acceder sin autorización a computadoras de diversas infraestructuras críticas en Estados Unidos, incluyendo hospitales, contratistas de defensa y varias agencias federales. Los fiscales señalaron que el grupo patrocinado por el estado chino, conocido como QTFY, era operado por una empresa china llamada Nanjing Xinjiuwei Network Tech.

El botnet y su mecanismo de funcionamiento

Esta empresa creó y operó una red de botnets compuesta por miles de dispositivos de internet infectados. La red actuaba principalmente como un disfraz, ocultando el tráfico malicioso de los hackers y dificultando la detección de sus actividades. Según el Departamento de Justicia, QTFY ofrecía servicios de piratería informática.

Estos servicios también fueron utilizados por hackers que trabajan para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, permitiéndoles utilizar las redes de botnets para sus propios fines. Los ataques se remontan a 2018 y han afectado a la NASA, la Reserva Federal, así como a los departamentos de Energía, Justicia y Salud y Servicios Humanos.

Ataques contra agencias gubernamentales y el Senado

Según ixbt.com, basándose en documentos judiciales, el Senado de EE. UU. sufrió ciberataques incluso en 2026. Esta situación demuestra que la seguridad de los órganos legislativos y gubernamentales más importantes del país ha estado bajo una grave amenaza.

El Departamento de Justicia declaró que la incautación de los dominios detuvo por completo el botnet y sus servidores de control. Estos dominios estaban integrados en el código del botnet y eran cruciales para la comunicación y las operaciones principales de la red.

El gigante de redes Lumen escribió en una entrada de blog que observó cómo los hackers han estado apuntando y vigilando a agencias gubernamentales, el sector de defensa y el aeroespacial durante el último año. La empresa compartió la información obtenida sobre estas amenazas con el FBI, lo que desempeñó un papel clave en la investigación y la incautación de los dominios.