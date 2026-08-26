¡Un asesor del presidente ruso revela detalles de documentos secretos!

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¡Un asesor del presidente ruso revela detalles de documentos secretos!

Asesor del presidente ruso Anton Kobyakov En una amplia entrevista con la agencia de noticias TASS, abordó las razones de la operación militar especial iniciada el 24 de febrero de 2022, informando que Moscú se adelantó a los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania por solo dos semanas.

Kobyakov enfatizó que los militares rusos incautaron importantes documentos secretos en el cuartel general abandonado de una de las brigadas de defensa territorial (TRO) ucranianas capturado al inicio de la operación.

«La fecha del 8 de marzo de 2022 estaba fijada»

El asesor presidencial señaló que los documentos encontrados indicaban la fecha exacta del ataque al territorio ruso:

«Ahora esto está olvidado, por lo que es el momento justo para recordarlo: los documentos que nuestros militares obtuvieron al comienzo de la operación militar especial fijaban la fecha exacta de la invasión de Rusia para el 8 de marzo de 2022. Nos adelantamos a ellos por solo dos semanas.

En sentido simbólico, querían hacernos un «regalo» de guerra para el día de la mujer. En cambio, recibieron una respuesta digna gracias a la previsión de los líderes rusos. Como dijo el presidente anteriormente, el 22 de junio nunca se repetirá en nuestra historia», dijo Kobyakov.

«Los acuerdos de Minsk eran una máscara»: Los planes de Occidente

En su declaración, Kobyakov criticó duramente el papel de los países occidentales en los procesos de Minsk:

  • Posición enmascarada: Según el asesor presidencial, Occidente estaba simplemente enmascarado como partidario de los acuerdos de Minsk, siendo el objetivo principal ganar tiempo para preparar minuciosamente al ejército ucraniano para una guerra a gran escala;

  • El papel del Foro Económico Oriental: Kobyakov afirmó que la creación del Foro Económico Oriental por parte de Rusia en 2015 fue un paso estratégico absolutamente correcto. En su opinión, en aquel momento Occidente aún no había aplicado plenamente la presión de las sanciones y, a pesar de las contradicciones sobre Crimea y el Donbás, no se había dado cuenta de que los acontecimientos habían tomado un rumbo irreversible.

Esta declaración de un representante de la dirección rusa arroja una vez más luz sobre el inicio del conflicto de 2022 y los procesos tras bambalinas de los acuerdos diplomáticos en el ámbito internacional.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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