Reveladas las nuevas características del flagship Xiaomi 18 Fold

A solo cuatro días de su presentación oficial, Xiaomi ha revelado nuevos y emocionantes detalles sobre su próximo flagship plegable, el Xiaomi 18 Fold. Según informa ixbt.com, el próximo dispositivo está llamando la atención no solo por sus capacidades técnicas avanzadas, sino también por su sistema de cámara único y su alto rendimiento. Esto es lo que informa Ixbt.com .

Según los representantes de la compañía, uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es su pantalla externa. Con un tamaño de 5,38 pulgadas y una relación de aspecto de 4:3, esta pantalla puede utilizarse como un gran visor al estilo de las cámaras compactas clásicas cuando está plegado. Cuando el teléfono está desplegado, la pantalla externa es capaz de mostrar la imagen de la cámara principal en tiempo real, lo que permite al usuario controlar perfectamente el encuadre.

Óptica Leica y cámaras avanzadas

Las capacidades ópticas del smartphone se han desarrollado en colaboración con la famosa marca Leica e incluyen tres módulos. La cámara principal utiliza un sensor de 50 MP de 1/1,56 pulgadas y óptica Leica Summilux. Está acompañada por un módulo teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y una cámara ultra gran angular con la misma resolución.

El dispositivo ofrece amplias posibilidades no solo para tomar fotos, sino también para procesar el material capturado. En particular, se espera que el smartphone desplegado sirva como una plataforma especial para trabajar con contenido y cuente con software profesional de «nivel informático», aunque los nombres exactos de las aplicaciones aún se mantienen en secreto.

Alto rendimiento y especificaciones técnicas

La base de la plataforma de hardware es el potente procesador SoC Xring O3, que ha obtenido más de 5,22 millones de puntos en el test AnTuTu. Además, el dispositivo está equipado con una memoria LPDDR6 moderna con un ancho de banda de hasta 113,8 GB/s. El Xiaomi 18 Fold será uno de los primeros dispositivos en funcionar con el sistema operativo HyperOS 4.

Las pantallas externa e interna del smartphone están protegidas por un cristal ultra fino UTG de doble capa. La capacidad de la batería es de 6000 mAh, con soporte para carga por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W. Se ha desarrollado una nueva generación de bisagra Dragon Bone para la construcción plegable.

Para garantizar la durabilidad del dispositivo, se ha utilizado cristal protector Dragon Crystal Glass 3.0 y un marco de aleación de aluminio de la serie 7000, resistente a caídas de hasta 1,2 metros. Todos los detalles finales sobre el Xiaomi 18 Fold, incluido su precio, se revelarán por completo en la presentación del 7 de septiembre.