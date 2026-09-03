Reveladas las nuevas características del flagship Xiaomi 18 Fold

·3·Tecnología
Reveladas las nuevas características del flagship Xiaomi 18 Fold

A solo cuatro días de su presentación oficial, Xiaomi ha revelado nuevos y emocionantes detalles sobre su próximo flagship plegable, el Xiaomi 18 Fold. Según informa ixbt.com, el próximo dispositivo está llamando la atención no solo por sus capacidades técnicas avanzadas, sino también por su sistema de cámara único y su alto rendimiento. Esto es lo que informa Ixbt.com .

Según los representantes de la compañía, uno de los aspectos más destacados del nuevo modelo es su pantalla externa. Con un tamaño de 5,38 pulgadas y una relación de aspecto de 4:3, esta pantalla puede utilizarse como un gran visor al estilo de las cámaras compactas clásicas cuando está plegado. Cuando el teléfono está desplegado, la pantalla externa es capaz de mostrar la imagen de la cámara principal en tiempo real, lo que permite al usuario controlar perfectamente el encuadre.

Óptica Leica y cámaras avanzadas

Las capacidades ópticas del smartphone se han desarrollado en colaboración con la famosa marca Leica e incluyen tres módulos. La cámara principal utiliza un sensor de 50 MP de 1/1,56 pulgadas y óptica Leica Summilux. Está acompañada por un módulo teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x y una cámara ultra gran angular con la misma resolución.

El dispositivo ofrece amplias posibilidades no solo para tomar fotos, sino también para procesar el material capturado. En particular, se espera que el smartphone desplegado sirva como una plataforma especial para trabajar con contenido y cuente con software profesional de «nivel informático», aunque los nombres exactos de las aplicaciones aún se mantienen en secreto.

Alto rendimiento y especificaciones técnicas

La base de la plataforma de hardware es el potente procesador SoC Xring O3, que ha obtenido más de 5,22 millones de puntos en el test AnTuTu. Además, el dispositivo está equipado con una memoria LPDDR6 moderna con un ancho de banda de hasta 113,8 GB/s. El Xiaomi 18 Fold será uno de los primeros dispositivos en funcionar con el sistema operativo HyperOS 4.

Las pantallas externa e interna del smartphone están protegidas por un cristal ultra fino UTG de doble capa. La capacidad de la batería es de 6000 mAh, con soporte para carga por cable de 67 W y carga inalámbrica de 50 W. Se ha desarrollado una nueva generación de bisagra Dragon Bone para la construcción plegable.

Para garantizar la durabilidad del dispositivo, se ha utilizado cristal protector Dragon Crystal Glass 3.0 y un marco de aleación de aluminio de la serie 7000, resistente a caídas de hasta 1,2 metros. Todos los detalles finales sobre el Xiaomi 18 Fold, incluido su precio, se revelarán por completo en la presentación del 7 de septiembre.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartphonesLeicaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo récord para baterías de estado sólido en JapónNuevo récord para baterías de estado sólido en JapónHoy, 19:22Se presenta la tableta Xiaomi Pad 9 Pro MaxSe presenta la tableta Xiaomi Pad 9 Pro MaxHoy, 19:00Descubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en SaturnoDescubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en SaturnoHoy, 17:58La misión de búsqueda de vida en Venus depende del cohete NeutronLa misión de búsqueda de vida en Venus depende del cohete NeutronHoy, 17:22Físicos detectan una señal misteriosa que podría ser una partícula de materia oscuraFísicos detectan una señal misteriosa que podría ser una partícula de materia oscuraHoy, 14:55Starlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelitalStarlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelitalHoy, 14:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Samsung lanza una actualización para los antiguos Galaxy S8 y Galaxy Note 8
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas
Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas