Ljupcho Doriev nombrado mejor jugador del mes de agosto en la Superliga

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Ljupcho Doriev nombrado mejor jugador del mes de agosto en la Superliga

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (UzPFL) ha anunciado oficialmente el título de «Mejor jugador» de la Superliga correspondiente al mes de agosto. Tras la votación de expertos y aficionados, el delantero del club Sogdiana Jizzakh, Ljupcho Doriev, fue reconocido como el laureado del mes. Gracias a su productividad y cualidades de liderazgo demostradas durante el último mes, el delantero macedonio fue fundamental para que su equipo escalara posiciones en la tabla.

El mes de la consagración: las estadísticas fenomenales de Ljupcho Doriev

El delantero del Sogdiana tuvo un mes de agosto excepcional, convirtiéndose en el jugador más peligroso y decisivo de la competición:

  • 8 puntos en 5 partidos: El delantero disputó 5 encuentros el mes pasado, anotando 5 goles y repartiendo 3 asistencias;

  • Alta eficacia: Doriev participó directamente en un promedio de 1,6 acciones de gol por partido, demostrando una gran regularidad tanto en la finalización como en la creación de juego para sus compañeros.

Una carrera intensa: ¿quiénes estaban en el top 5 de candidatos?

La competencia por el título de mejor jugador del mes fue extremadamente reñida. Los otros aspirantes que formaron parte del top 5 también registraron resultados impresionantes:

  • Husayn Norchaev (Navbahor): 6 goles en 5 partidos. Como máximo goleador del mes, el joven delantero fue el líder indiscutible del ataque de Namangan;

  • Vladimir Jovovic (Neftchi): 5 asistencias en 5 partidos. El mediapunta del club de Fergana fue inigualable en la precisión de sus pases en la liga;

  • Vladimir Rodic (Bukhara): Registró 3 goles y 1 asistencia en 5 partidos, siendo clave para los puntos importantes de su equipo;

  • Sukhrob Nurulloev (Lokomotiv): Con 2 goles y 2 asistencias en 5 partidos, destacó como el jugador más activo de los «Ferroviarios».

Aunque Norchaev fue el líder en goles y Jovovic en asistencias, el índice de rendimiento global (5+3) fue lo que aseguró que Ljupcho Doriev se convirtiera en el héroe del mes.

¿Cree que el premio al mejor jugador del mes de agosto fue otorgado justamente a Ljupcho Doriev, o Husayn Norchaev con sus 6 goles o Vladimir Jovovic con sus 5 asistencias lo merecían más? ¿A qué candidato habría elegido usted? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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