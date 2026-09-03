Descubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en Saturno

Astrónomos han identificado una inmensa estructura de nubes decagonal en el hemisferio sur de Saturno. Según ixbt.com, este inusual decágono se ha convertido en el segundo polígono atmosférico más grande conocido, después del famoso hexágono situado en la parte norte del planeta. Al respecto, Ixbt.com informa.

Este importante descubrimiento fue posible gracias a las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble en 2023. Entre 2012 y 2023, debido a la posición de Saturno respecto a la Tierra, la parte sur del planeta estaba prácticamente oculta a la observación, por lo que las investigaciones anteriores no habían dado resultados.

Escala y características de la inmensa estructura

La formación de nubes decagonal llama la atención por sus dimensiones colosales. Según los cálculos, el perímetro del decágono nuboso es de aproximadamente 167 820 kilómetros, y la longitud de cada lado se estima en unos 16 782 kilómetros.

A modo de comparación, el famoso hexágono en el polo norte de Saturno tiene una anchura de unos 32 000 kilómetros. Según los cálculos preliminares de los científicos, el nuevo polígono tarda unos 800 días en completar una rotación.

El papel de las corrientes atmosféricas

Los expertos creen que este decágono es el resultado de la interacción de fuertes corrientes atmosféricas. El modelado informático demostró que una onda curva mantenida por una corriente en chorro tiene la capacidad de formar estructuras poligonales estables.

Mediante el mismo mecanismo, los científicos ya habían explicado anteriormente el origen del hexágono norte. Sin embargo, ambas formaciones presentan diferencias distintivas.

Mientras que el hexágono norte ha mantenido su forma casi inalterada durante décadas, algunas partes del decágono sur cambian su brillo de manera significativa. Esto indica que la nueva estructura podría estar aún en proceso de formación o ser inestable.

Actualmente, los investigadores planean observar el decágono durante varios años. Deben determinar si esta estructura permanecerá estable como el hexágono norte o si se disipará con el cambio de iluminación estacional de Saturno. Se espera que la máxima iluminación solar en esta región ocurra en 2032.