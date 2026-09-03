La misión de búsqueda de vida en Venus depende del cohete Neutron

El primer proyecto científico privado de la historia destinado a explorar las misteriosas nubes del planeta Venus se ha enfrentado a obstáculos técnicos inesperados. Según ixbt.com, la misión Venus Life Finder, preparada en colaboración entre Rocket Lab y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), depende actualmente por completo de la preparación del nuevo cohete portador Neutron. Así lo informa Ixbt.com.

Este proyecto constituye la primera etapa del programa Morning Star Missions to Venus, cuyo objetivo principal es detectar moléculas orgánicas en la atmósfera de Venus. Según los planes iniciales, estaba previsto lanzar la nave espacial con otro cohete, pero Rocket Lab decidió trasladarla a su nuevo portador Neutron. Sin embargo, aunque el primer vuelo del cohete estaba programado para 2024, las fechas se han pospuesto en varias ocasiones.

Equipos científicos y proceso de preparación

A pesar de las incertidumbres sobre el cohete, la nave espacial en sí está prácticamente lista. Actualmente, la sonda especial se encuentra almacenada en la sede de Rocket Lab en Long Beach. Los especialistas han completado allí el ensamblaje final del módulo de transferencia y el cuerpo hermético del aparato atmosférico.

Por su parte, la NASA ha contribuido a este importante proyecto proporcionando un escudo térmico especial llamado HEEET. Este material compuesto tejido es capaz de soportar temperaturas extremadamente altas de hasta 2500 grados al entrar en la atmósfera de Venus. El principal instrumento científico del aparato será el AFN (Autofluorescence Nephelometer), desarrollado por el equipo del MIT.

El mundo misterioso de las nubes de Venus

Durante el descenso, el instrumento AFN analizará partículas de aerosol individuales en las nubes de Venus para determinar su tamaño, forma y composición química. El objetivo principal es encontrar moléculas orgánicas potenciales. La astrobiología moderna considera las nubes de Venus como uno de los objetos más fascinantes.

Es bien sabido que la superficie sólida del planeta está dominada por temperaturas y presiones extremas, pero las condiciones en ciertas capas de la atmósfera son mucho más suaves. Además, experimentos de laboratorio complejos han demostrado que las cadenas cortas de aminoácidos, los péptidos, son capaces de mantener la estabilidad y formar estructuras complejas incluso en un entorno muy ácido.

Venus Life Finder es solo el comienzo de una serie de investigaciones a gran escala. En el futuro, los científicos planean enviar a Venus un espectrómetro de masas de desorción láser llamado ORIGIN, pequeños sensores moleculares y un globo de cinco metros de diámetro capaz de operar en el planeta durante una semana. Por lo tanto, aunque los equipos científicos están totalmente listos, el destino de la misión depende ahora únicamente de la fecha de lanzamiento del cohete Neutron.