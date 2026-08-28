Las ventas del Samsung Galaxy S26 Ultra superaron las expectativas

La competencia entre dispositivos insignia en el mercado global de smartphones ha alcanzado un nuevo nivel. Según el último informe publicado por la firma de análisis Counterpoint Research, el Galaxy S26 Ultra 5G, el buque insignia más avanzado de Samsung, registró excelentes resultados de ventas en el segundo trimestre de 2026, entrando en el top 4 mundial. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este éxito se considera un logro significativo para el fabricante surcoreano. En el mismo periodo del año pasado, el Galaxy S25 Ultra, predecesor de la gama, solo ocupaba la parte baja del ranking global. Este año, el nuevo dispositivo no solo mejoró su posición, sino que amplió considerablemente la cuota de mercado de la empresa en el segmento premium.

Líderes del ranking global

Según los resultados del estudio, los productos de Apple dominan tradicionalmente la lista de los smartphones más vendidos del mundo. Al cierre del segundo trimestre:

el modelo iPhone 17 5G ocupa el 1er lugar con una cuota del 6 %;

el segundo puesto lo ocupa el iPhone 17 Pro Max 5G;

el tercer lugar es para el iPhone 17 Pro 5G.

El Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, que ocupa el puesto justo después de este trío, se ha convertido en el dispositivo Android más demandado del mercado. Esto demuestra que el interés de los consumidores por los gadgets premium con alto rendimiento y cámaras avanzadas sigue siendo elevado.

Éxitos en el segmento masivo

La estrategia de Samsung no se limita solo a los flagships costosos. La compañía también ha logrado mantener sus posiciones en el segmento masivo y asequible. En particular, el Galaxy A07 4G ocupa el 5º lugar, mientras que el modelo Galaxy A17 5G se sitúa en el 6º puesto. Además, la versión Galaxy A17 4G alcanzó la 8ª posición del ranking.

Los analistas del mercado señalan que el Galaxy S26 5G, representante principal de la gama insignia, ocupa el 9º lugar. Esta situación muestra que el fabricante coreano logra mantener el equilibrio en diferentes categorías de precios y satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores.

En general, los resultados del segundo trimestre de 2026 confirman que la estrategia comercial elegida por Samsung ha dado sus frutos. La empresa no solo mantuvo su cuota de mercado global, sino que también logró fortalecer su posición en la categoría premium a pesar de la intensa competencia.