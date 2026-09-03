Físicos detectan una señal misteriosa que podría ser una partícula de materia oscura

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Físicos detectan una señal misteriosa que podría ser una partícula de materia oscura

El experimento LUX-Zamplin (LZ), ubicado en un laboratorio subterráneo en Dakota del Sur, Estados Unidos, ha registrado un fenómeno que ha despertado gran interés en el mundo científico. Los investigadores podrían haber encontrado la primera huella directa de una posible partícula de materia oscura, aunque por ahora se muestran extremadamente cautelosos. Así lo informó el portal Ixbt.com. informa sobre esto.

Este resultado fue presentado oficialmente el 1 de septiembre en la conferencia TeV Particle Astrophysics en Tendo, Japón. La significancia estadística de la señal registrada es de 2,6 sigma. Esto es considerablemente inferior al umbral de 5 sigma necesario para declarar un descubrimiento oficial en el mundo de la física.

Aspectos específicos del experimento

El detector LZ está instalado en el laboratorio subterráneo de Sanford, a 1,5 kilómetros bajo la superficie. Este enorme espesor de roca protege al dispositivo de los rayos cósmicos. Dentro del detector se almacenan 10 toneladas de xenón líquido ultrapuro, y cuando las partículas chocan con su núcleo, generan un pequeño destello de luz.

Los investigadores analizaron profundamente los resultados de 220 días de observación recopilados entre marzo de 2023 y abril de 2024. Mientras que las búsquedas habituales se limitan a energías inferiores a 50 keV, esta vez el rango se amplió hasta los 270 keV. Durante el análisis de datos, los científicos intentaron descartar todos los errores artificiales, lo que resultó en la detección de una señal única e inexplicable.

Partículas WIMP y planes futuros

La energía de colisión detectada fue de 248 keV. Si esta señal realmente pertenece a la materia oscura, se trataría de las WIMP (Weakly Interacting Massive Particles), partículas masivas de interacción débil que los científicos han buscado durante décadas.

Se sabe que la materia oscura es una sustancia misteriosa que mantiene unidas a todas las galaxias del universo y constituye aproximadamente el 85 % de la masa del cosmos. Según Rick Gaitskell, científico de la Universidad de Brown y representante de la colaboración LZ, los investigadores no afirman categóricamente que sea materia oscura, pero se ha registrado un hallazgo interesante que querían compartir con la comunidad científica.

Otros grandes centros científicos del mundo, incluidos los laboratorios de Gran Sasso en Italia y Jinping en China, aún no han obtenido resultados similares. La colaboración LZ, que actualmente reúne a 250 científicos e ingenieros, continúa trabajando. Si esta señal se repite en el futuro, sin duda se convertirá en uno de los mayores logros científicos de los últimos años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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